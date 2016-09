Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – In der letzten Aprilwoche war heuer das große Zittern angesagt. Und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn ein Wintereinbruch und frostige Nächte ließen es nicht nur ungemütlich werden, sondern drohten außerdem die Blüten der heimischen Obstbäume und damit die Ernte zu vernichten. Tatsächlich sollten sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten: Wer seine Pflanzen nicht durch Frostschutzberegnung schützen konnte, musste massive Ernteausfälle hinnehmen.

Entsprechend negativ fällt daher die Bilanz beim Obst aus. Laut Landwirtschaftskammer (LK) Tirol waren von den bisher bereits abgeernteten Obstarten vor allem die Kirsche und die Marille am schlimmsten betroffen. Während es bei der Kirschernte Einbußen von bis zu 60 Prozent zu beklagen gibt, musste praktisch die komplette Marillenernte abgeschrieben werden. Derzeit läuft noch die Zwetschkenernte, auch hier zeichnet sich ein Verlust von 60 bis 80 Prozent ab. Bei den Äpfeln dürfte sich die Tiroler Ernte heuer halbieren. Vereinzelte Betriebe sind von den Ausfällen so massiv betroffen, dass sie heuer so gut wie überhaupt kein Qualitätsobst ernten können.

Doch nicht nur der Frost, sondern auch der nasse Sommer hat den Obstbauern zugesetzt. Denn obwohl reichlich Regen für die Bewässerung der Obstgehölze grundsätzlich positiv ist, sind durch die feuchte Witterung Pilzkrankheiten wie Apfelschorf oder Monila besonders stark ausgeprägt gewesen, wie LK-Obstbaufachberater Klemens Böck erklärt. Wenn sich das Wetter in den kommenden Wochen aber an die Prognosen hält, dann dürfte es für die Apfelbauern einen versöhnlichen Jahresausklang geben: Warmes und trockenes Herbstwetter in Kombination mit einer Abkühlung in der Nacht fördert die Zucker-, Geschmacks- und Aromabildung.

Ebenfalls problematisch war der späte Frosteinbruch für den Gemüsebau. Zwar konnten die Schäden durch rasches Nachsetzen zunächst in Grenzen gehalten werden, Staunässe im Sommer führte jedoch im Bereich Karotten und Salat stellenweise zu Totalausfällen. Da aber die Gemüseernte noch nicht abgeschlossen ist und in den vergangenen Wochen viele Flächen neu bepflanzt wurden, könnte in einem guten Herbst noch einiges aufgeholt werden. Beim Heu haben vor allem die zweite Sommerhälfte und das gute Wetter im August dafür gesorgt, dass die Ernte insgesamt zufriedenstellend ausfällt.

Mit Argusaugen haben heuer auch die Forstwirte auf Temperaturen und Wetter geschaut. „Aufgrund der feuchtkalten Witterung in diesem Frühjahr und Sommer hat sich der Borkenkäfer nicht so vermehren können wie befürchtet. In den Wäldern liegt aufgrund der zahlreichen Stürme aus dem letzten Jahr aber immer noch viel umgeworfenes Holz, zusätzlich kommt laufend neues Sturmholz nach. Es ist daher noch zu früh, um Entwarnung zu geben. Längere stabile Schönwetterperioden reichen aus, um die Situation wieder dramatisch zu verschärfen“, sagt Klaus Viertler, Forstreferent der Landwirtschaftskammer.