Galtür, Prutz – Nachdem die Genussregion Stanzer Zwetschke kürzlich mit dem Kultfest „Stanz brennt“ aufhorchen ließ, führen demnächst alle Wege nach Galtür. Am Samstag, den 24. September, steckt das Silvrettadorf wieder unter der großen Käseglocke, die 22. Internationalen Almkäse-Olympiade ist angesagt.

„Neu ist, dass wir erstmals Produkte aus dem Trentino und aus Kärnten haben werden“, verriet Koordinator Hermann Lorenz am Donnerstag. Haben sich bisher zwei oder drei neue Almen vorgestellt, so sind es diesmal gleich zehn Almen, die mit ihren Produkten Premiere in Galtür feiern. Zudem wartet auf die Jury mehr Arbeit als im Vorjahr, als 305 Käseproben bewertet werden mussten. „Diese Zahl wird auf jeden Fall übertroffen, die Anmeldefrist läuft derzeit noch“, sagte Lorenz. Erwartet werden Senner von mehr als 100 Almen in Tirol, Südtirol, dem Trentino, Liechtenstein, Kärnten, Salzburg, Vorarlberg, dem Allgäu und aus der Schweiz.

Prutz feiert seit 19 Jahren Erntedank und das Apfelfest am Koflerhof, diesmal am Sonntag, den 25. September, ab 11 Uhr. Bürgermeister Heinz Kofler, Initiator des Apfel­festes, unterstreicht: „Regionalitä­t bedeutet für mich auch Solidarität mit den Menschen und der Natur.“ Nebe­n Apfel­produkten werden weitere regionale Schmankerln sowie Handwerkskunst am Bauernmarkt präsentiert. (hwe)