Von Angela Dähling

Mayrhofen – Es sollte ein Hilferuf sein, ein Ruf nach Aufmerksamkeit, bevor man übergangen wird und es zu spät ist. Das ist der Hintergrund für ein Szenario, das sich diese Woche vor dem Mayrhofner Gemeindeamt abspielte. Bäckermeister Josef Eberharter hatte rund um den Eingang des Amtsgebäudes verkehrswidrig drei weiße Lieferwagen geparkt. Sie alle zierte die Aufschrift „Bäckerei Eberharter – ohne direkte Straße mein Todesurteil“.

Die Gemeinde drohte mit Abschleppen. „Das wäre mir gerade recht gewesen, denn das hätte noch mehr Aufmerksamkeit erregt“, sagt Eberharter. Im letzten Moment fuhr er die Wagen dann doch selbst weg. „Weil ich sie sonst erst nach einer Woche zurückbekommen hätte, aber ich sie für weitere Aktionen brauche“, sagt er. Zwei der Autos hat er extra für seinen Protest angekauft – mit der Möglichkeit eines Rückkaufs durch die Autofirmen, wie er sagt.

Der Grund für den Aufruhr sind Pläne, wonach der nördliche Kreisverkehr an der B169 in Mayrhofen weiter Richtung Norden verlegt und per neuer Straße eine direkte Anbindung an die Ziller-Brücke Richtung Burgstall geschaffen werden soll. Derzeit führt die Anbindung Burgstall-Mayrhofen an Eberharters Bäckerei vorbei. „Damit soll dann Schluss sein. Nur noch Radfahrer und Fußgänger kommen auf dieser Straße dann weiter über die Bahngleise nach Mayrhofen“, sagt Eberharter. Pläne hat er noch keine gesehen und für den Ort sei die Lösung sicher gut. Aber er müsse auf sich schauen, bevor es zu spät sei. „Das ist nicht böse gemeint, man soll nur nicht auf uns vergessen“, sagt seine Frau. „Wegen eines Salzstangerls werden die Leute keinen Umweg von 600 Metern zu uns in Kauf nehmen“, begründet das Ehepaar seine Angst.

Aufgrund von Backautomaten in Supermärkten sei das Personal in der Bäckerei in den letzten 15 Jahren um die Hälfte geschrumpft und von einst 15 Lebensmittelgeschäften beliefere man kein einziges mehr, schildert Josef Eberharter. „Im Winter ist das Geschäft defizitär, im Sommer können wir das zum Glück noch wettmachen“, erklärt er. Die Bäckerei an diesem Standort wurde übrigens schon vor 250 Jahren in alten Schriften erwähnt. Der Sohn der Eberharters will das Geschäft übernehmen. „Aber so hat es keine Zukunft“, sagt der Vater. Das Gespräch mit der Bürgermeisterin hat Eberharter schon gesucht. „Es gibt noch gar keine konkreten Pläne, dafür ist es zu früh“, sagt BM Monika Wechselberger gegenüber der TT.

Sie ist aber überzeugt, dass durch die neuen Planideen die Grundstückspreise in der Siedlung der Bäckerei aufgrund der Verkehrsentlastung steigen. „Das wird eine Aufwertung für alle, auch für die Bäckerei“, meint sie. Verkehrsausschussobmann GV Markus Bair meint: „Es ist noch zu früh zu sagen, ob alles, was laut neuer Pläne machbar ist, auch sinnvoll ist. Es gilt noch einiges zu klären.“ Das Thema sei extrem komplex (der Gemeinderat beschäftigt sich seit zehn Jahren mit der Bahnhofs- und Verkehrslösung) und nur die leicht verständlichen Infos seien bisher durchgesickert.