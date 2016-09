Hall – Strahlender Sonnenschein, angenehme spätsommerliche Temperaturen: Manch ein Badegast hätte gestern und am Mittwoch gerne noch einmal das Haller Schwimmbad aufgesucht. Einige potenzielle Besucher standen sogar vor verschlossenen Türen – sie wussten nicht, dass das Bad schon am 4. September zugesperrt hat. „Wir haben das Saisonende am 4. September aber rechtzeitig angekündigt“, erklärt Harald Graus, Fachbereichsleiter der Freizeit- und Veranstaltungsbetriebe der Hall AG. Zwar habe man sich zunächst, je nach Witterung, eine Verlängerung bis 11. September offengehalten, „aber irgendwann muss man eben eine Entscheidung treffen“. Natürlich habe man zuvor auch die Wetterprognosen abgefragt. „Und der kühle, herbstliche Wochenbeginn hat uns zunächst bestätigt. Ob es richtig oder falsch war, weiß man halt immer erst hinterher.“ Am Sonntag, dem letzten Öffnungstag, „waren trotz perfektem Wetter jedenfalls keine hundert Leute mehr im Bad“, so Graus. Irreführend sei aber sicher, dass bei der Google-Suche nach „Schwimmbad Hall“ noch vor der offiziellen Betreiberseite eine Google-interne Anzeige erscheine, wonach das Schwimmbad „heute geöffnet“ habe. „Wir wissen noch nicht genau, wie wir das beheben können.“ (md)