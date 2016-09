Von Peter Nindler

Innsbruck – Es war ein schleichender Prozess, der jetzt aber voll durchgeschlagen hat. Denn heimische Forstarbeiter sind mittlerweile eine Minderheit im Wald. Landesforstdirektor Josef Fuchs spricht allerdings von einem Dilemma. „Zum einen ist die Zahl der Forstarbeiter in unserem Land rückläufig. Es ist kein einfacher, sondern ein fordernder Beruf. Andererseits leidet die Attraktivität durch den Preiskampf.“ Um knapp zehn Prozent sind die Holzpreise im Vorjahr in Tirol gefallen, der Einschlag ging um 94.000 auf 1,345 Millionen Festmeter zurück.

Seit Jahren arbeiten immer mehr Forstarbeiter, vor allem aus Rumänien und Bulgarien, in den Tiroler Wäldern. Die Bundesforste, denen 21 Prozent des Waldes zwischen Reutte und Lienz gehören, haben als Erste damit begonnen, ihre Schlägerungen auszulagern – damit war der Bann gebrochen. Fuchs macht auf einen massiven Konkurrenzkampf unter den Forstunternehmen aufmerksam. Wie prekär die Situation mittlerweile ist, beweist eine Krisensitzung von 20 Unternehmen Anfang August in der Tiroler Wirtschaftskammer.

Firmen stellen entweder selbst billige Waldarbeiter aus den mittel- und osteuropäischen Ländern der EU an, damit sie beim Preis mithalten können. Gleichzeitig treten jedoch rumänische oder bulgarische Firmen, die teils sogar von Österreich aus gegründet werden, selbst auf und legen Angebote. Im Rahmen der Entsendung ausländischer Mitarbeiter beschäftigen sie dann die Arbeiter. Damit sei es seriös arbeitenden Betrieben in Tirol mittelfristig nicht mehr möglich, heimische Mitarbeiter anzustellen, heißt es dazu in einer Stellungnahme an die Bundeswirtschaftskammer.

Offen wird von Lohn- und Sozialdumping gesprochen und auf die niedrigeren Sozialversicherungs-Abgaben in den jeweiligen Herkunftsländern sowie auf die tatsächliche Arbeitsleistung verwiesen, die in vielen Fällen doppelt so hoch sei als in den ausgewiesenen Arbeitsaufzeichnungen. „Das macht einen fairen Preis-Wettbewerb mit heimischen Firmen nicht mehr möglich“, sagt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer auf Anfrage der TT. Und weil auch die Gemeinden, die in Tirol zwei Drittel aller Aufträge im Forstbereich vergeben, durch die Gemeindeordnung fast dazu gezwungen seien, sich am Billigstbieter und damit an importierten Billigarbeitern zu orientieren.

In einem Schreiben an Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl fordert Bodenseer jetzt Maßnahmen gegen Dumping und strengere Voraussetzungen wie entsprechende Deutschkenntnisse für Forstarbeiter. „Wegen der oft gefährlichen Arbeiten im Wald und um tödlichen Gefahren vorzubeugen, sollten sie schon in der Lage sein, notfalls mit den Erholungssuchenden im Wald zu kommunizieren.“ Gleichzeitig spricht sich die Wirtschaftskammer dafür aus, dass öffentliche Auftraggeber Dumping-Angebote aufgrund von tätigkeitsabhängigen Vorgaben der maximalen Leistung pro Stunde ausscheiden können.

Auch dem Tiroler Agrarreferenten LHStv. Josef Geisler (VP) ist ein gerechter Lohn für Waldarbeiten ein großes Anliegen. „Natürlich gibt es einen Preisdruck, aber gerade die gefährliche Waldarbeit benötigt gute Rahmenbedingungen.“