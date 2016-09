Von Max Strozzi

Kitzbühel – 2015 gab die Bank Austria bekannt, sich von zahlreichen Immobilien trennen zu wollen, unter anderem vom Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel. Betrieben wird das Fünf-Sterne-Hotel vom Österreichischen Verkehrsbüro als Austria-Trend-Hotel, der Pachtvertrag wird mit Ende März 2017 aufgelöst. Wie berichtet, will Michael Heinritzi, einer der größten McDonald’s-Franchisenehmer (49 Filialen) und Mitinhaber einer Immobilienfirma, gemeinsam mit dem deutschen Immobilieninvestor Robert Hübner (RH-Gruppe) das Nobelhotel kaufen – die vertiefende Prüfung („Due Diligence“) läuft.

Neben den beiden Investoren buhlt ein weiteres Duo um das Luxushaus. So hat auch Christian Harisch, Kitzbüheler Anwalt, Immobilienunternehmer, Hotelier (Weisses Rössl, Schwarzer Adler in Kitzbühel) und Miteigentümer der Lanserhof-Gesundheitsresorts Interesse am Hotel angemeldet. Sein Partner bei dem Deal wäre der Top-Hotelier Dieter Müller, einer der absoluten Größen der Branche – dem Gründer der Motel-One-Hotelkette gehört über seine One Hotel&Resort AG unter anderem auch das Vier-Sterne-Hotel Kitzhof in der Gamsstadt. „Wir hatten ebenfalls ein Kaufangebot gelegt. Dies unter der Voraussetzung, dass es rein um das Hotel geht, so wie es liegt und steht. Ich gehe davon aus, dass die Voraussetzungen für alle Bieter gleich sind und dass es dabei rein um die Übernahme des Hotels geht“, sagt Harisch gegenüber der TT. Die Entscheidung über den Verkauf liege freilich beim Eigentümer, der Bank Austria. Die Bank hat vorerst dem Duo Heinritzi/Hübner den Vorzug gegeben und Einblicke in die Bücher gewährt. „Wir sind nach wie vor am Hotel interessiert, liefern uns aber keine Übernahmeschlacht“, stellt Harisch klar: „Wenn Herr Heinritzi es kauft, dann respektieren wir das selbstverständlich. Wenn nicht, kehren wir zurück. Wir stehen Gewehr bei Fuß“, so der Kitzbüheler. Forderungen an die Politik schließe er aus. „Wir würden das Hotel nicht vergrößern oder baulich großartig verändern“, betont Harisch. Man würde das Haus allerdings für den Sommer attraktivieren und den Wellnessbereich anpassen: beispielsweise einen Außenpool anbringen, das Fitnesscenter vergrößern. Zudem könnten Synergien mit bestehenden Hotels der beiden Touristiker genutzt werden.