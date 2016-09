Innsbruck – Die Tiroler Wirtschaft hat seit dem Jahrtausendwechsel das höchste Wachstum aller Bundesländer erzielt. Das geht aus einer neuen Statistik der Wirtschaftskammer hervor. Im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2014 ist das regionale Bruttoinlandsprodukt in Tirol nominell von 17,84 um 67,5 Prozent auf 29,89 Mrd. Euro gestiegen. Knapp dahinter folgen Vorarlberg mit plus 67,3 und Salzburg mit plus 62,6 Prozent. Schlusslicht Kärnten mit plus 48 Prozent.

Das regionale BIP pro Kopf ist in Tirol, das ja auch ein relativ deutliches Bevölkerungswachstum verzeichnete, um 54,9 Prozent auf 41.200 Euro gestiegen. Das bedeutet beim Wachstum Platz 4 hinter der Steiermark (plus 57 Prozent), Oberösterreich und Salzburg (plus 55,6 bzw. 55,3 Prozent) und bei der Leistung pro Kopf ebenfalls Rang 4 hinter Wien (47.300 Euro), Salzburg (45.200 Euro) und Vorarlberg (41.500 Euro), sagt der Chefvolkswirt der Kammer, Stefan Garbislander.

In den 16 Jahren 2000 bis inklusive 2015 lag das reale Wirtschaftswachstum in Tirol ganze zwölfmal über und nur viermal unter dem österreichischen Schnitt.

Auch bei der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt Tirol ganz vorne mit: Im Zeitraum 2000 bis 2015 nahm die Beschäftigung in Tirol um insgesamt 21,1 Prozent auf 317.500 Personen zu. Noch stärker war die Beschäftigungszunahme nur im Burgenland mit 24,4 Prozent. Der Österreich-Schnitt lag bei einem Plus von 12,8 Prozent. Schlusslichter bilden Wien (nur plus 4,1 Prozent) und Kärnten (plus 6,8 Prozent). Bei der Arbeitslosenquote (nach AMS-Methode) lag Tirol im Jahr 2015 mit 7 Prozent hinter Salzburg (5,9 Prozent) und Oberösterreich bzw. Vorarlberg mit jeweils 6,1 Prozent im Mittelfeld. Im Gegensatz zum Bundestrend kündigt sich für heuer in Tirol ein Rückgang der Arbeitslosigkeit an. (va)