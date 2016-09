Landeck – Mit 80 bis 90 Studienanfängern im kommenden Wintersemester hat Studienleiter Prof. Peter Heimerl gerechnet. Jetzt liegen 106 Anmeldungen vor – deutlich mehr als erwartet. „Das Bachelor-Studium Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus am Standort Landeck bleibt bei jungen Leuten weiterhin hoch im Kurs“, resümierte Bildungslandesrat Bernhard Tilg am Dienstag.

Heimerl und sein Team der Lehrenden, aber auch die Studenten müssen in diesem Studienjahr allerdings einen Wermutstropfen in Kauf nehmen. Am Campus Land­eck – im Obergeschoß eines MPreis-Marktes – wird es eng im Hörsaal und in den Seminarräumen. Mit Vorlesungsbeginn am Montag, 3. Oktober, belegen in Summe rund 240 junge Leute das sechssemestrige Studium.

Ab Herbst 2017 soll es für den Campus Landeck zusätzliche Räume – rund 800 Quadratmeter – geben. (hwe)