Kitzbühel, London – Traditionell wird in Großbritannien der mediale Winterstart mit der „Where to Ski & Snowboard“-Launchparty im ehrwürdigen National Liberal Club am White Hall Place in London eingeläutet. Kitzbühel Tourismus und Bergbahn AG Kitzbühel nutzten diese einmalige Chance, durch Übernahme der Patronanz für diese Veranstaltung direkt bei den auf Wintersport spezialisierten Medienvertretern und Spitzen der Reise-Industrie Kitzbühel zu positionieren. Die starke Strahlkraft von Kitzbühel – auch auf der Insel – zeigt sich darin, dass mit 220 Teilnehmern so viele wie noch nie der gemeinsamen Einladung der Herausgeber von „Where to Ski & Snowboard“, Chris Gill und Dave Watts, und Kitzbühel Folge geleistet haben. Besondere Auszeichnung erfuhr diese Veranstaltung durch die Teilnahme des stellvertretenden österreichischen Botschafters Christoph Weidinger sowie des Handelsdelegierten für das UK, Christian Kesberg. (TT)