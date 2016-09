Ried im Oberinntal – Innovativen Betrieben winkt Geld aus dem mit zehn Mio. Euro dotierten regionalen Sonderförderprogramm des Landes. Der Rieder Unternehmer Stefan Tschallener hat die Chance genutzt und 74.000 Euro an Fördermitteln lukriert. Dabei hat der Tischlerei-Chef 850.000 Euro in die neue Produktionshalle investiert, wo er am Mittwoch u. a. LH Günther Platter und BM Elmar Handle willkommen hieß. Fazit von Geschäftsführer Gerald Jochum (regioL): „19 Arbeitsplätze werden gesichert, fünf neue geschaffen.“ (hwe)