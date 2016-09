Innsbruck – Den massiven Rückgang der Schülerzahlen in der renommierten Innsbrucker Wirtschaftskammer-Tourismusschule Villa Blanka wertet die Liste Fritz als Alarmzeichen für die Tourismusbranche. Wie berichtet, ist die Zahl der Villa-Blanka-Schüler in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich von 540 auf nunmehr 300 eingebrochen. Heuer musste mangels Schülern sogar ein Ausbildungszweig gestrichen werden. „Wenn in der Tourismusschule Villa Blanka in Innsbruck die Schülerzahlen derart massiv einbrechen, dann sollten das die zuständigen Touristiker im Tourismusland Tirol eindeutig als Warnsignal verstehen und entsprechende Maßnahmen setzen“, warnt Liste-Fritz-LA Isabella Gruber.

Der Schülerschwund sei auch ein Signal für das mangelnde Interesse der Tiroler am Tourismus, glaubt Gruber: Seit Jahren würde es den Touristikern und Tourismuslandesrat Platter nicht gelingen, die Branche für heimische Arbeitskräfte attraktiv zu machen. „Fünftagewoche, fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mangelnde Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten und das Thema der unangemessenen Bezahlung machen die Tourismusbranche für viele Tiroler unattraktiv“, so Gruber.

Die Villa Blanka habe sich aber auch zu lange auf ihrem guten Ruf ausgeruht und eine Spezialisierung wie etwa in St. Johann – dort blieben die Schülerzahlen konstant – verabsäumt. (mas)