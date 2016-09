Von Denise Daum

Steinach am Brenner – Der Tourismus im Wipptal ist nicht gerade im Aufschwung. Nach kontinuierlichem Nächtigungsrückgang haben Bürgermeister und Touristiker der Region zuletzt in der Vermarktung von Gesundheitstourismus und der Brennerbasistunnel-Baustelle ihre große Chance gewittert, um touristisch neu durchzustarten. Nachdem in der Vergangenheit Tourismusbetriebe zugesperrt haben, wird nun in Steinach intensiv über ein Großprojekt verhandelt. Geplant ist ein so genanntes Almdorf bei der Bergeralm auf rund einem Hektar Grund. Eigentümer der Fläche sind die Gemeinde Steinach, der Tourismusverband Wipptal und ein Wipptaler Unternehmer. Errichter soll laut Bürgermeister Josef Hautz eine Bauträger-Firma mit Sitz in der Steiermark sein, die bereits mehrere derartige Anlagen in Österreich gebaut hat.

Derzeit liegen Optionsverträge für einen Grundkauf bei den betroffenen Eigentümern auf dem Schreibtisch. Der Tourismusverband sei mit dem Vertrag nicht ganz einverstanden und habe ihn in überarbeiteter Version zurückgeschickt, erklärt TVB-Obmann Josef Gstraunthaler. „Grundsätzlich werden wir uns natürlich nicht dagegen sträuben, wenn ein Investor kommt und uns ein Almdorf baut. So ein Konzept entspricht ja dem allgemeinen Trend. Aber das ganze Vorhaben muss schon niet- und nagelfest sein“, betont Gstraunthaler. Für ihn ist die ganze Sache „noch etwas dubios“. Schon allein deshalb, weil er mit den Verantwortlichen der Bauträger-Firma bislang noch nicht persönlich in Kontakt getreten sei. Die „Geheimnistuerei“ sei für ihn nicht nachvollziehbar, sagt Gstraunthaler.

Für Bürgermeister Josef Hautz scheint klar zu sein, wie das Konzept aussehen soll. Demnach errichtet die steirische Bauträger-Firma das Almdorf und verkauft dann die einzelnen Einheiten. Die Käufer – Bürgermeister Hautz denkt vor allem an Einheimische – sollen die Ferienhäuschen vermieten. Zweitwohnsitze sollen es nicht werden. In der Anlage sind laut Bürgermeister zudem ein „Informationsgebäude“ – untergebracht in dem Gebäude, das unter „Vogelnest“ bekannt ist – und ein Restaurant eingeplant. Hautz ist überzeugt, dass das Almdorf ein großer Gewinn für Steinach wäre.

Kritik an der Informationspolitik rund um das Vorhaben kommt von der Gemeinderatsfraktion „Neue Kraft“. Vorsitzender Michael Reimeir sagt, dass der Opposition zwar mitgeteilt worden sei, dass ein Almdorf geplant ist. „Wer, wie und in welcher Form, darüber wurden wir nicht informiert. Ich habe nur gehört, dass es bald losgehen soll.“

Die Bauträger-Firma erklärt auf Nachfrage der TT, dass „wir derzeit noch keine genauen Angaben übermitteln können“, und verweist auf die Gemeindeführung Steinach.