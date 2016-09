Von Nina Werlberger

Innsbruck, Wien – Bei Tirols Postmitarbeitern rumort es. Personalvertreter klagen gegenüber der TT über viele Krankenstände und überlastete Briefträger, zugleich würden „Trennungsgespräche“ mit zahlreichen älteren Post-Beamten geführt. Das Unternehmen relativiert diese Kritik der Belegschaft.

Worum geht es? Die Post lädt zur Zeit viele Postbeamte über 50 Jahren zu „Mitarbeitergesprächen“ ein. Dabei geht es laut Post-Sprecherin Kathrin Schrammel darum, die Beamten „über diverse Möglichkeiten zu informieren“. Dazu zähle beispielsweise ein Wechsel zum Bund, etwa zur Polizei, oder auch eine Art Altersteilzeit (Alterssabbatical), wenn der Arbeitsplatz bei der Post wegfällt. Die Gespräche jetzt seien jedoch keine „Aktion“, sondern diese würden immer wieder einmal geführt, hieß es.

Allerdings hat die ÖVP-Fraktion in der Postgewerkschaft (FCG) Anfang dieser Woche einen Brief an 8165 Postbeamte über 50 Jahren in ganz Österreich verschickt, in dem von „Trennungsgesprächen“ die Rede ist. In dem Schreiben warnt der Zentralausschuss des FCG die Kollegen: „Nichts unterschreiben!“ – und bietet Beratung an. „Wir haben diesen Brief geschickt, weil das Unternehmen überfallsartig Druck macht“, sagte ein Gewerkschafter der TT, der seinen Namen aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen nicht in der Zeitung lesen will.

Post-Sprecherin Schrammel betont, man habe nicht so vielen Mitarbeitern Einladungen zu Gesprächen zukommen lassen wie die Gewerkschafter in der Folge angeschrieben haben. „8000 sind nicht rausgegangen.“

Hinter vorgehaltener Hand berichten mehrere Belegschaftsvertreter auch von vielen krankheitsbedingten Frühpensionierungen. Ältere Postbeamte können nach §14 des Beamtendienstrechtsgesetzes vorzeitig in Pension gehen, wenn sie „dauernd dienstunfähig“ sind. Wie oft das gemacht wird, sagte die Post-Sprecherin auf Nachfrage nicht. „Es ist nicht so, dass wir gezielt darauf hin arbeiten. Das Unternehmen tritt an niemanden heran, um in Pension zu gehen.“ Sie bestätigte allerdings, dass es eine zusätzliche Zahlung für jene gibt, die aus gesundheitlichen Gründen in Frühpension gehen. Wer über 58 Jahre alt ist, bekommt in diesem Fall eine „Abfederungszahlung“ von bis zu 30.000 Euro.

Aber zurück zur Situation in Tirol: Belegschaftsvertreter und Mitarbeiter berichteten der TT, dass sich in den vergangenen Wochen viele Kollegen krank gemeldet hätten. Teilweise hätten deswegen Kollegen aus dem Urlaub zurückgeholt werden müssen. „Es gibt einen Engpass in Innsbruck und Umgebung“, bestätigt Ulrike Ernstbrunner von der sozialdemokratischen Fraktion FSG. Sie ist die Vorsitzende im Personalausschuss der Post in Tirol. Auch Heinz Kirchmair (FCG), der Vorsitzende der Postgewerkschaft in Tirol, berichtet Ähnliches. Die Post hingegen betont, Krankenstände würden sich „im Rahmen“ halten, es gebe „nichts, das außerhalb der Norm wäre“.

Kirchmair spricht vor allem von Problemen bei den Briefträgern. Hier gebe es viele überlastungsbedingte Krankenstände bei Älteren und eine massive Fluktuation bei den jüngeren Kollegen, die nach dem neuen Kollektivvertrag (KV) angestellt werden. Ein Problem seien die immer größer gewordenen Bezirke, welche die Zusteller abdecken müssten. Kirchmair fordert deshalb, dass in der Zustellung für über 50-Jährige altersgerechte Arbeitsplätze eingerichtet, und dass der neue KV-Mindestlohn von 1449 Euro auf 1700 Euro brutto angehoben werden soll. Und das sogenannte Alterssabbatical sollte auch Briefträgern angeboten werden, verlangt er. Das passiert laut dem Unternehmen deswegen kaum, weil das Angebot nur für jene gelte, deren Arbeitsplätze wegfallen – und das sei bei Zustellern meist nicht der Fall. Von den bundesweit rund 17.000 Postmitarbeitern ist aktuell noch rund die Hälfte Beamter.