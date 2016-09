Von Max Strozzi

Innsbruck – Tirols Landesgasversorger Tigas tritt in Deutschland nun auch als Stromhändler auf und verkauft seit heuer Strom seines Tiroler Mutterkonzerns Tiwag an seine deutschen Endkunden. Bereits Ende des Vorjahres wurde eigens dafür der Gesellschaftsvertrag des Gasversorgers geändert und der Unternehmenszweck um den Passus „Stromhandel und Stromvertrieb in Deutschland“ ergänzt.

Dass die Tiwag in Deutschland nicht nur wie bisher als Stromgroßhändler auftritt, sondern nun auch Endkunden beliefern will, liege an sinkenden Kundenzahlen in Tirol. „Aufgrund des Wettbewerbs verlieren wir in Tirol Kunden und sind daher bemüht, dies an anderen Fronten zu kompensieren“, erklärt Tiwag-Vorstandschef Erich Entstrasser gegenüber der TT. Dass sich die Tiwag dafür ihrer Gastochter Tigas bedient, liege an den bestehenden Strukturen, zumal die Tigas bereits seit geraumer Zeit größere Kunden in Deutschland mit Gas beliefert. Diesen soll künftig auch die Stromversorgung angeboten werden. „Wir versuchen, die Strukturen der Tigas mitzunutzen, und sehen uns an, inwieweit wir in Deutschland Fuß fassen können“, sagt Entstrasser.

Konzernintern sei die Tigas beauftragt worden, den Stromvertrieb in Deutschland zu beginnen, bestätigt auch Tigas-Geschäftsführer Philipp Hiltpolt. „Um in Deutschland mit dem Stromvertrieb zu beginnen, nutzt man am Beginn aus Kosten- und Effizienzgründen die Infrastruktur der Tigas“, so Hiltpolt: „Vorlieferant für den Strom ist die Tiwag: Sie kauft in Deutschland den Strom, wir kaufen ihn von der Tiwag und bieten Kunden, die wir aus dem Gasgeschäft haben, den Strom an“, erklärt Hiltpolt. 2016 sei man in den Stromverkauf eingestiegen, die Zahl der Strom-Endkunden in Deutschland sei daher noch überschaubar.

Eine eigene Tochtergesellschaft in Deutschland zu gründen, sei nicht notwendig gewesen, der Stromhandel in Deutschland laufe über die bereits bestehende Tigas-Betriebsstätte in München. Was den Energiehandel in Deutschland betrifft, sei die Tigas steuerlich ein deutscher Energielieferant und damit auch in Deutschland steuerpflichtig, auch was die Energieabgaben betrifft, erklärt Hiltpolt. „Wie die Struktur in Deutschland mittelfristig ausschauen soll, wird erst entschieden“, so Hiltpolt. „Derzeit wird aus ökonomischen Überlegungen die Tigas-Struktur für den Stromvertrieb in Deutschland genutzt. Ob die Tiwag eine eigene Gesellschaft gründet, überlässt man der kommenden Entwicklung.“

Im vergangenen Jahr sank der Tiwag-Umsatz von 968,7 Millionen Euro (2014) auf 948 Millionen Euro. Argumentiert wurde dies aber nicht mit einer sinkenden Kundenzahl, sondern mit einem Strompreisverfall. Der Tiwag-Gewinn legte im Vorjahr von 108 auf 124 Mio. Euro zu. Pensionsnachzahlungen in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe (siehe Artikel links) setzten dem Landesversorger aber in den vergangenen Jahren zu.