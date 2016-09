Von Helmut Mittermayr

Reutte – Kurzbericht des Bürgermeisters nennt sich der am Anfang jeder Gemeinderatssitzung stehende Punkt, in dem Alois Oberer den Mandataren in einer Art Pan­optikum die aktuellen Entwicklungen Reuttes erläutert. In der vergangenen Sitzung berichtete er von Fortschritten mit Siebenmeilenstiefeln in Sachen Alpentherme und nur kleinen Tappern im Areal der Linz Textil.

Die Alpentherme Ehrenberg steigerte sich im laufenden Jahr auf einen Besucherschnitt von 576 Personen pro Tag. „Bis Ende August hatten wir 140.000 Leute in der Therme, ein Plus von 15 Prozent. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 Euro auf 2,12 Millionen. Das bedeutet, dass wir am Ende des Jahres erstmals aus dem laufenden Betrieb sogar ein Plus erwirtschaften werden“, ließ Oberer das Marktparlament wissen. In der Sauna seien öfters sogar die Kapazitätsgrenzen erreicht worden. Dort wurden heuer 113 so genannte Starklasttage (mehr als 200 Besucher) gezählt.

Thermengeschäftsführer Thomas Eichhorn bestätigt die Entwicklung: „In unserer gesamten GMF-Gruppe mit 18 Standorten in Deutschland, Österreich und Tschechien erwirtschaften wir in Reutte in der Sauna den größten Pro-Kopf-Umsatz. Attraktivität der Anlage und Service machen es aus.“ Die Besucher in Reutte hätten die längste Verweildauer in der gesamten Gruppe und würden oft nicht nur zwei Stunden, sondern den ganzen Tag über in der Sauna bleiben. Das Einzugsgebiet reiche bis Ulm, München und Augsburg.

Für Oberer war klar, dass nun nach fast fünf Jahren Betrieb der Alpentherme Ehrenberg Investitionen in Küche, Gastrobereich und Sauna notwendig sind. „Nicht zu vergessen der Umkleidebereich. An manchen Tagen sind bis zu 1000 Leute in der Therme. Da werden die Kapazitäten der Umkleiden überschritten. Jetzt sollen dafür auch Möglichkeiten in der Sauna geschaffen werden“, sagt der Marktchef.

Dass die Bäume trotz großer Bemühungen nicht immer in den Himmel wachsen, zeigt hingegen die Entwicklung im Linz-Textil-Areal. Das neue Hotel werde zwar mit Verspätung, aber ganz sicher kommen. Das Bauansuchen sei für Oktober avisiert und der Grund dafür schon verkauft, erklärte der Bürgermeister. Von einer zeitnahen Entwicklung eines neuen Ortsteils mit 1000 Einwohnern spricht derzeit aber niemand mehr. Das Interesse der Investoren fehlt. „Außer Gesprächen über ein Demenzhotel ist nichts Konkretes da. In Sachen Gewerbebetriebe ist nicht viel passiert“, räumte Oberer ein. Potente Investoren zu finden, sei nicht einfach. Wie von Wirtschaftstreibenden wie Gemeinderat Ernst Hornstein immer wieder urgiert, hat nun auch BM Oberer im riesigen Linz-Textil-Areal einen Paradigmenwechsel vollzogen. Die Linie heißt nun Arbeitsplätze vor Wohnungen. Alles andere schaffe nur Nutzungskonflikte. Oberer steckte den Entwicklungsrahmen auf 20 bis 25 Jahre ab.