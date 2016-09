Von Matthias Reichle

Umhausen –Der Bergsturz von Köfels vor rund 9000 Jahren stellte sich zunächst als Fluch für Umhausen heraus. Teile der Gemeinde sind seither mit Radon belastet – und das sorgte viele Jahre für eine erhöhte Lungenkrebsrate. In kleinen Dosen ist das Edelgas aber auch gesund. 2007 wurde das radonhaltige Grundwasser von Umhausen – nicht weniger als 200 Millionen Kubikmeter – schließlich als Heilwasser eingestuft.

Bereits am 16. September 2011 eröffnete die Kufsteiner Künig-Gruppe ein neues Kurzentrum um 20 Mio. Euro. „Wir verzeichnen inzwischen durchschnittlich 60.000 Nächtigungen pro Jahr“, bestätigt Geschäftsführer Michael Rupp. „40 Prozent unserer Gäste kommen über die Krankenkasse, 60 Prozent privat“, erklärt er. Auch wenn der Durchschnittsgast eine Woche bleibe, merke man auch im Kurzentrum den Trend zum Kurzaufenthalt.

Derzeit hat das Kurzentrum 202 Betten und rund 80 Mitarbeiter. Ein Bettenausbau, wie noch vor Jahren angedacht, sei derzeit noch „nicht spruchreif“, wie Rupp betont. Es gebe diese Pläne aber nach wie vor.

Die Eröffnung des Kurzentrums spiegelt sich auch in der Nächtigungsbilanz von Umhausen wider. Die Gemeinde verzeichnet seither knapp 75.000 mehr im Jahr.

2009/10 waren es noch 169.476 Nächtigungen, 2015/15 wurden bereits 244.466 registriert. „Das ist vor allem aufs Kurzentrum zurückzuführen“, betont Bürgermeister Jakob Wolf. „Es war ein absoluter Glücksfall.“ Und ein Segen für die Gemeinde. Der Radonbelastung im Boden begegnet man in Umhausen inzwischen mit baulichen Maßnahmen. „Gefährlich ist es vor allem, wenn es sich im Haus anlagert“, so Wolf. Bei Neubauten werden deshalb Wannen vorgeschrieben, die das Radon am Haus vorbeileiten. „Mit dem Radon ist es wie mit vielem. In kleinen Dosen ist es der Gesundheit förderlich, ist man ihm dauernd ausgesetzt, verursacht es Lungenkarzinome.“

Die Nächtigungsbilanz für Umhausen fiel wie im ganzen Ötztal gut aus. Bis Ende August verzeichnete man im Gebiet ein Plus von rund 9 Prozent, so Wolf. Mit ein Grund sei die Weltpolitik. Viele suchten für den heurigen Sommer eine sichere Urlaubsdestination.