Innsbruck – Die Gastronomiemesse Fafga öffnete gestern mit deutlich mehr Ausstellern als in den vergangenen Jahren für die kommenden vier Tage ihre Pforten. Dass die Fafga heuer um 60 Aussteller auf 370 angewachsen ist, wertet Wirtschaftskammer- und Messepräsident Jürgen Bodenseer bei seiner Eröffnungsrede als Zeichen für die Impulse, die der heimische Tourismus aktuell setze.

„Während die Nettoinvestitionen in Österreichs Wirtschaft gesunken sind, wachsen sie im Tourismus“, sagte Bodenseer mit Blick auf den erwarteten Besucherrekord von rund 15.000 Gastronomen auf der Fachmesse. Gleichzeitig ortet er „Gegenwind“ für die Branche etwa durch die Allergenverordnung, Investitionen für Barrierefreiheit, höhere Mehrwertsteuer oder die Anhebung der Abschreibungsdauer, aber auch durch neue Konkurrenz aus dem Internet. „Ich habe nichts gegen faire Konkurrenz, aber Plattformen wie Airbnb sind nicht fair“, fordert der WK-Chef strengere Regeln für derartige Online-Plattformen. Zudem regt er an, Betriebs-Übergaben innerhalb der Familie zu erleichtern. „Betriebsanlagengenehmigungen könnten auch zwei bis drei Jahre nach der Übergabe erfolgen. Dann sind sie kein Problem.“ Zudem erneuerte er seine Forderung an Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) nach einem Strukturfonds für den Tourismus, angelehnt an jenen für die Landwirtschaft.

Franz Hörl, Wirtschaftsbundobmann und Fachgruppenobmann für den Tourismus, kündigte zudem eine Nachbesserung bei der Allergenverordnung durch das Landwirtschaftsministerium zugunsten der Gastronomie an.

Die Fafga in der Messe Innsbruck vom 19. bis 22. September wird von Wirten und Hoteliers genutzt, um sich einen Überblick über neue Produkte und Angebote zu verschaffen. Rund zwei Drittel der Besucher kommen laut einer Studie mit konkreten Investitionsvorhaben. (ecke)