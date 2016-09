Itter – Der Cornflakes-Hersteller Kellogg‘s steigt beim Tiroler Müsliproduzenten Vita+ Naturprodukte GmbH ein. Die Amerikaner erwarben 51 Prozent an dem Unternehmen mit Sitz in Itter bei Wörgl im Tiroler Unterland, teilte die das Geschäft abwickelnde Anwaltskanzlei am Montag mit. Vita+Naturprodukte ist ein führender Anbieter biologischer Naturprodukte im deutschsprachigen Raum.

Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. Die Produkte firmieren unter der Marke „Verival Bio“. Neben Müslisorten werden unter anderem Aufstriche, Backzutaten und Süßungsmittel sowie Cerealien und Flocken angeboten. (APA)