Von Michael Mader

Ellmau – Seit einer Woche prägen am Parkplatz der Bergbahn Ellmau Autokräne, Stapler und Lastwagen das Bild. Fieberhaft wird am Aufbau eines Zelts gearbeitet, das in dieser Dimension gar nicht so leicht zu beschaffen ist. Alleine das Hauptzelt hat eine Abmessung von 40 mal 120 Metern, mit den Nebenzelten kommt man auf eine Fläch­e von 6000 Quadratmetern. Kein Wunder, rüstet man sich in Ellmau doch für den bereits 24. Alpenländischen Musikherbst, der am 28. September startet. Dabei werden pro Tag zwei Wochen hintereinander jeweils von Mittwoch bis Sonntag 6000 Besucher erwartet. „Das Ganze hat einen touristischen Hintergrund, wir wollten Nächtigungen generieren“, erzählt Georg Steine­r vom Veranstalter Travel Partner von bis zu 130 Bussen, die eigens zum Alpenländischen Musikherbst anreisen. 90 Prozent der Besucher sind Touristen. Etwa ein Drittel kommt aus Deutschland, ein Drittel aus der Schweiz und selbst aus den USA reist seit Jahren eine Gruppe nach Ellmau. Aber auch Einheimische seien herzlich willkommen.

Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer des Tourismusverbands Wilder Kaiser, spricht von einer wertvollen Leuchtturmveranstaltung: „Da passt uns auch das Blasmusikfestival perfekt ins Konzept. Wir wollen den Oktober stark beleben. Es gibt deutsche Bundesländer, die bis zu zwei Wochen Herbstferien haben.“ Vom 13. bis 15. Oktober werden in Ellmau nun 14 Musikkapellen aus England, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und natürlich Österreich erwartet.

Alleine an den beiden Wochenenden des Alpenländischen Musikherbstes werden an die 45.000 Nächtigungen verbucht. Wobei die Quartiere auch über die Region hinausgehen. Steiner: „Von Kirchberg bis in die Wildschönau.“

Zu sehen bzw. zu hören sind heuer u. a. Marc Pirche­r, die Amigos, Andy Borg, Semin­o Rossi, Francine Jordi, Die Ziller­taler, Die Calimeros und Hansi Hinterseer.