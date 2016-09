Von Angela Dähling

Buch, Mayrhofen – Die Firmenserver drohten aufgrund der vielen Zugriffe gestern zusammenzubrechen, das Telefon stand nicht mehr still: Beim Tiroler Brillenhersteller Gloryfy Unbreakable geht es seit Dienstagabend rund. Grund ist die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“, bei der Gloryfy-Firmengründer Christoph Egger auf willige Investoren hoffte (die TT berichtete).

Jetzt steht fest: Der Plan des Mayrhofeners, der seit 2011 über 200.000 seiner patentierten unzerbrechlichen Brillen in Österreich und der Schweiz verkauft hat, ging auf. 750.000 Euro wollten die „Löwen“ Frank Thelen und Carsten Masch­meyer in die Tiroler Firma investieren und im Gegenzug 20 Prozent Anteile an Gloryfy erhalten. „Wir haben uns aber mit Herrn Thelen nach der Sendung einvernehmlich geeinigt, dass er sich aus dem Deal zurückzieht. Er ist Experte im Onlinebereich, aber da sind wir gut aufgestellt“, erklärt Christoph Egger auf Anfrage der TT.

„Für uns ist Carsten Maschmeyer mit Abstand der beste Partner unter den ,Löwen‘ wegen seiner Kontakte, seiner Finanzkraft und seiner Vertriebserfahrung“, erklärt Egger. Und die brauche seine Firma, um den deutschen Markt zu erobern. Wegen der Monopolstellung der Firma Luxottica, die rund 82 % des Weltmarktangebotes von Brillen stelle, sei das nicht leicht. „Zum Vergleich: Das iPhone hat 30 % Weltmarktanteile bei Smartphones“, macht Egger deutlich.

Mit Maschmeyer steht Egger seit Aufzeichnung der Sendung vor fast einem halben Jahr in Kontakt. „Es ist noch offen, ob er für 375.000 Euro zehn Prozent oder für 750.000 Euro 20 Prozent Firmenanteile erhält“, erklärt Egger. Man befinde sich in der Due-Dillingence-Prüfung, eine Absichtserklärung sei bereits unterzeichnet. Mit 1. September hat Egger fünf Mitarbeiter für den Vertrieb in Deutschland angestellt. Mit Maschmeyer (er baute u. a. die Finanzvertriebsgesellschaft AWD Holding AG auf) und dessen Team soll ein erfolgreiches Vertriebssystem auf die Beine gestellt werden. Neben Sport- und Sonnenbrillen gehören seit kurzem auch bruchsichere optische Brillen zum Sortiment.

Gloryfy erwirtschaftete 2015 mit 31 Mitarbeitern 2,8 Mio. Euro Umsatz. Mit 21 Prozent ist die Empl-Privatstiftung an der GmbH beteiligt. Dem Bilanzverlust von 1,3 Mio. Euro, der laut Egger durch Forschungsinvestitionen in den Anfangsjahren entstand, stehen Kapitalrücklagen von fast 2 Mio. Euro und Eigenkapital von 707.000 Euro gegenüber.