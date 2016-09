Rotholz – Die unzerbrechlichen Sonnenbrillen aus dem Zillertal wussten die Investoren zu überzeugen: Das Tiroler Brillenlabel gloryfy hat sich beim deutschen Privatsender VOX in „Die Höhle der Löwen” gewagt – und gewonnen. Zweieinhalb Stunden lang prüfte die finanzkräftige Jury der Start-up-Show den Tiroler Unternehmer Christoph Egger und sein Produkt auf Herz und Nieren, bevor der Deal per Handschlag besiegelt wurde.

Die beiden „Löwen“ Carsten Maschmeyer und Frank Thelen einigten sich auf ein Investment in Höhe von 750.000 Euro für 20 Prozent Anteile an gloryfy – eine Rekordsumme in der Sendungsgeschichte. Gehofft hatte Egger ursprünglich auf eine Summe von 500.000 Euro für fünf Prozent Anteile. Das Geld soll gloryfy, das bisher hauptsächlich in Österreich und der Schweiz am Brillenmarkt vertreten ist, nun auch in Deutschland zum Durchbruch verhelfen.

Thelen machte Rückzieher

Der Dämpfer für Egger kam bereits kurz nach der Sendung: Wie das Unternehmen mitteilte, entschied sich Frank Thelen, das Investment nicht weiter zu verfolgen. Gründe für seinen Rückzieher wollte er bislang nicht äußern. Thelen hatte bereits während der Aufzeichnung Bedenken geäußert, denn seit drei Jahren stagniert der Umsatz von gloryfy. Egger begründete dies mit der harten Konkurrenz am Brillenmarkt und der fehlenden Expansion.

Unternehmenssprecher Claudio Blassnig zufolge verhandelt gloryfy derzeit mit Carsten Maschmeyer, auch eine Risikoprüfung werde durchgeführt. „Die Gespräche sind weit fortgeschritten, eine Absichtserklärung wurde schon unterzeichnet“, heißt es.

gloryfy wurde 2004 von Christoph Egger (49) gegründet und produziert seit 2011 Sonnenbrillen in Serie. Die elastische Brillen aus dem Material NBFX (Non Breakable Flex Polymer) sollen einem Druck von bis zu 1,5 Tonnen standhalten, was in „Die Höhle des Löwen“ mithilfe einer Presse demonstriert wurde. Seit heuer verkauft gloryfy auch bruchsichere optische Brillen.

Im Vorjahr setzte das Unternehmen mit Sitz in Rotholz nach eigenen Angaben in Österreich und der Schweiz mit der Produktion von knapp 60.000 Brillen rund 2,8 Millionen Euro um. (ema)