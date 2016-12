Von Max Strozzi

Maurach – Goliath gegen David: Zwischen dem millionenschweren deutschen Kosmetikkonzern „M. Asam“ und dem Tiroler Bio-Kosmetikbetrieb „Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik“ mit Sitz in Maurach am Achensee ist ein Markenrechtsstreit entbrannt. Das deutsche Unternehmen droht dem Tiroler mit Schadenersatzklage, sollten die Tiroler ihre seit Jahren eingetragene Wort-Bild-Marke nicht löschen lassen. Asam bestätigt auf TT-Anfrage, dass eine Klage vorbereitet wird. Der Tiroler Unternehmer prüft nun seinerseits eine Markenlöschungsklage gegen Asam.

Die Causa dreht sich um den Begriff „Kräuterhof“. Gerhard Hammerle, Eigentümer der Tiroler Naturkosmetik-firma, hatte sich bereits vor Jahren für mehrere Länder die kombinierte Wort-Bild-Marke „Tiroler Kräuterhof Naturkosmetik“ (siehe Foto oben) schützen lassen. Zuvor hatte sich Asam für diverse Länder den Begriff „Kräuterhof“ registrieren lassen – dabei handelte es sich allerdings um keine Wort-Bild-Kombination, sondern lediglich um den Begriff „Kräuterhof“, der mit keinerlei grafischer Darstellung verknüpft ist.

Hier setzt der Tiroler an. „Kräuterhof ist ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs und hätte heute als reine Wortmarke keine Chance mehr, geschützt zu werden“, sagt Hammerle. Er selbst dagegen habe eine konkrete Wort-Bild-Kombination geschützt und will nun seinerseits erreichen, dass das deutsche Unternehmen die Wortmarke „Kräuterhof“ löschen muss. Hammerles Innsbrucker Anwalt Stefan Warbek ortet dafür gute Chancen. Knackpunkt sei, ob das Wort „Kräuterhof“ in Zusammenhang mit Kosmetikprodukten nur als beschreibendes Element ohne inhaltliche Aussagekraft gewertet wird. „Wenn es nur beschreibend ist, würde die Wortmarke verlorengehen und beide könnten sie verwenden“, erklärt Warbek. „Und die Vermutung liegt nahe, dass es nur beschreibend ist.“ Warbek bringt einen Vergleich: So durfte ein Energieriegel-Unternehmen das Wort „energy plus“ nicht schützen lassen, weil „energy“ für einen Energieriegel beschreibend gewertet wurde.

Michael Scherer, kaufmännischer Leiter der Asam-Gruppe, bestätigt, dass eine Klage vorbereitet wird. „Herr Hammerle blockiert mit seiner Marke unsere Markteintritte, unter anderem in China. Und dies mit einer Marke, die deutlich jünger ist und die gleiche Produktgruppe betrifft.“ Man habe den Tiroler Betrieb vergeblich gebeten, seine Marke zurückzuziehen. „Dann hätten wir auf Schadenersatz verzichtet“, so Scherer. Das Ausmaß der Schadenersatzklage werde sich nach dem Absatz der Tiroler richten. Warum man erst jetzt auf die Tiroler Marke aufmerksam wurde? Man habe erst durch den versuchten Markteintritt gemerkt, dass die Marke gesperrt ist.

Der Tiroler Firmenchef glaubt vielmehr, dass der deutsche Konzern sein Kosmetikgeschäft massiv ausbauen möchte und daher gegen Konkurrenten wie ihn vorgehe. Hinter Asam steckt der börsennotierte Werbe- und Vermarktungskonzern Ströer, der seit vergangenem August die Mehrheit an Asam hält. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Markenrechtsstreit mit den Tirolern vom Zaun gebrochen.

Ströer ist in Deutschland einer der größten Anbieter von Werbeflächen – von Plakatwänden bis zur Online-Werbung – und zählt zu den 15 deutschen Medienkonzernen mit der größten Meinungsmacht. Zur Gruppe gehören auch zahlreiche Internetportale wie etwa t-online.de oder kino-de. 2015 setzte Ströer 824 Mio. Euro um und peilt heuer 1,2 Mrd. Euro an. Vor Kurzem übernahm Ströer die ehemalige Schlecker-Online-Apotheke Vitalsana mit Sitz im niederländischen Heerlen.