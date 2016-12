Von Harald Angerer

St. Ulrich i. P. – „Do it yourself“ – also „Bau es dir selbst“– liegt voll im Trend. Aber nicht nur im Garten, bei Geschenken oder in der Küche, auch bei der Schneeproduktion verlassen sich immer weniger auf Petrus und setzen auf die maschinelle Schneeerzeugun­g. So produzieren die Bergbahnen Kitzbühel den Schnee nicht nur am Berg, sondern im Salzburgischen in einer Schneefabrik, um dort Reserven zu schaffen.

Auch in St. Ulrich setzt man auf eine kleine Schneefabrik. „Wir haben schon 2010 um eine Genehmigung angesucht und produzieren seit damals Schnee für die Loipen“, schildert Helmut Jakob, Obmann des Skiclub St. Ulrich. Der Verein betreibt die Anlage, errichtet wurde sie gemeinsam mit der Gemeinde St. Ulrich und dem TVB Pillerseetal als St. Ulricher Infrastruktur GesnbR. „Auslöser war der Continentalcup im Dezember. Damit wir den absichern konnten, haben wir den Schnee gebraucht“, schildert der Skiclub-Obmann gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Nun hat man die bestehende Anlage noch einmal deutlich modernisiert und die St. Ulricher Infrastruktur GesnbR hat insgesamt 90.000 Euro investiert. Schnee produziert wird im St. Ulricher Ortsteil Schwendt und in der Schottergrube Kirchner. Hier wurde zusätzlich eine Kühlanlage und eine UV-Filter-Anlage errichtet, um ausreichend Schnee produzieren zu können.

„Wir konnten nun vier Tage lang optimal produzieren“, freut sich Klaus Pirnbacher von der Infrastruktur GesnbR.­ So konnte eine Loipe in der Länge von 1,5 Kilometern mit Schnee versehen werden. „Bisher waren wir sehr oft in einem Temperaturbereich, wo wir nicht oder nur schlecht beschneien konnten“, sagt Jakob. Das sei jetzt kein Problem mehr.