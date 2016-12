Reith i. A. – Genau 35 Christbäume wurden schon für die SOS-Kinderdörfer reserviert, mit je zwei Christbäumen soll in den Gemeinden des Bezirkes Kufstein Familien, die in finanzieller Notlage sind oder die einen Schicksalsschlag erlitten haben, eine Weihnachtsfreude bereitet werden. Das ließ gestern Johannes Astner vom Gasteighof in der Hygna in Reith im Alp­bachtal wissen. Es geht dabei um eine Aktion der Tiroler Christbaumproduzenten, deren Obmann Astner ist. An Bord ist auch die Landwirtschaftskammer mit Präsident Josef Hechenberger.

In Tirol werden zum heurigen Weihnachtsfest rund 160.000 Christbäume verkauft. Davon stammen mehr als 30.000 aus Tiroler Produktion. „Da ist noch Luft nach oben“, meinte der Obmann der heimischen Produzenten. Genau 22 Betriebe hätten die Lizenz und verkaufen Bäume mit der pinkfarbenen Schleife, womit der Ursprung signalisiert wird. „Zu 95 Prozent handelt es sich um Nordmanntannen. Bis sie eine Länge von zwei Metern erreicht haben, vergehen acht bis zehn Jahre. Da ist intensive Pflege notwendig“, berichteten die Christbaumexperten. In Tirol steht für den Christbaumanbau derzeit eine Fläche von 37 Hektar zur Verfügung. Der größte Christbaumproduzent bewirtschaftet immerhin zehn Hektar. „Es ist wichtig, dass die Wertschöpfung im Land bleibt“, unterstrich Hechenberger.

Erfreut über die Christbaumspende zeigte sich Manuela Mader von den SOS- Kinderdörfern. „Wir weiten die Aktion Weihnachtsfreude in den nächsten Jahren auch auf andere Bezirke aus“, versicherte Johannes Astner, der heuer 2000 Christbäume aus seinen Anbauflächen geerntet hat. (zw)