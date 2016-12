Kals a. Gr. – Das Umspannwerk ­Unterpeischlach in der Gemeinde Kals hat gute 70 Jahre auf dem Buckel und ist an die Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangt. Es versorgt 12.000 Einwohner in neun Gemeinden. Nun war es für die Tinetz an der Zeit, das Werk zu modernisieren und umzubauen. Das neue Gebäude steht schon und ist seit einigen Wochen in Betrieb. Personal ist dafür nicht nötig. Bis 2020 wird sich auch das Erscheinungsbild des Areals verändert haben. Die Freiluftanlage, die direkt an der Bundesstraße liegt, wird ins Innere des Gebäudes verlegt. Dort können ihr weder Unwetter noch Staub oder unbefugte Betreter etwas anhaben.

„Dank moderner Technologie brauchen wir im Inneren des Gebäudes nur ein Viertel des Platzes, den die Freiluftanlage jetzt einnimmt“, schildert Tinetz-Geschäftsführer Thomas Rieder. Die Anlage ist viel kompakter und mehr oder weniger wartungsfrei.

Besonderen Wert legt die Tinetz, eine Tochtergesellschaft der Tiwag, auf die Versorgungssicherheit. Gleich dreifach wird gewährleistet, dass das Kalser Umspannwerk nicht außer Betrieb geht, schildert Netzmanager Philipp Mattle. „Das Werk kann von unserer Zentrale in Thaur aus gesteuert werden oder direkt vor Ort. Im Fall des Falles lässt es sich auch noch manuell bedienen.“

Insgesamt investiert die Tinetz neun Millionen Euro in Kals. Auch Matrei in Osttirol bekommt ein neues, ebenso modernes Umspannwerk. Baustart ist 2019, die Kosten liegen bei 20 Millionen Euro.

Auch andere Freiluftanlagen in ganz Tirol werden in den nächsten Jahren der neuen Technologie weichen. Nächstes Projekt ist Gerlos. (co)