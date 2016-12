Von Harald Angerer

Westendorf – Der Blick zurück erzeugt gemischte Gefühle – bei der Vollversammlung des TVB Brixental dachte man mit wenig Freude an den Start in die vergangene Wintersaison, „dennoch konnten wir dank eines extrem starken März ein Plus einfahren“, sagt Max Salcher, Geschäftsführer des TVB Brixental mit den Orten Brixen, Kirchberg und Westendorf. So schaute am Ende des Winters 2015/16 ein Plus von 6,7 % bei den Nächtigungen heraus und auch im Sommer können sich die Touristiker über Zuwächse freuen, es gab eine Steigerung von 6,4 Prozent bei den Nächtigungen.

Von der Klausur des neu zusammengesetzten Aufsichtsrates berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Küchl. „Ein besonderer Schwerpunkt des Verbandes ist die Mobilität. Mit dem Gratis-Busfahren konnten wir hier ja bereits starten, aber auch die Verhandlungen mit der Bahn laufen“, sagt Küchl. Hier erhofft sich der TVB eine Lösung bis Mai kommenden Jahres, diese sollte die Gratis-Bahnfahrt von Wörgl bis Fieberbrunn für alle Kitzbüheler-Alpen-Tourismusverbände (Brixental, St. Johann und Pillerseetal, Hohe Salve) von Wörgl bis Hochfilzen ermöglichen.

Die Kitzbüheler Alpen Marketing Dachgesellschaft (KAM) bzw. die Zusammenarbeit mit dem deutschen Fußballclub Borussia Dortmund war es dann auch, welche den Kirchberger TVB-Ortsobmann Toni Wurzrainer genauer interessierte. „Was ist die neue Aufgabe der KAM und wird die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund verlängert?“, wollte Wurzrainer wissen.

Auf die Frage zu Borussia antwortete der Obmann des Gesamtverbandes, Alexander Aigner. Es gebe Produkte, die kein Marketing brauchen, so eines sei das Brixental aber nicht. „Wir haben ein gutes Produkt, aber nicht das weltbeste, und brauchen deshalb Marketing. Ein Teil davon ist eben dieses Fußballmarketing“, sagt Aigner. Man habe die Bedeutung der Zusammenarbeit auswerten lassen und das Ergebnis sei sehr gut. „Es gibt auf unserer Homepage genau zwei große Traffic-Bringer, das ist die Skiwelt und das ist Borussia Dortmund“, ergänzt Salcher.

Eine Verlängerung mit den Borussen stünde im kommenden Jahr an, davor werde man aber noch einmal eine Evakuierung durchführen. „Die Entscheidung wird auch nicht im Vorstand fallen, sondern im Aufsichtsrat“, sagt Aigner. Die letzte Vertragsverlängerung wurde vom Vorstand alleine entschieden, diese Vorgangsweise sorgte aber vor zwei Jahren für Unmut.

Bei der KAM habe sich die Ausrichtung geändert, erklärt Salcher zur zweiten Frage. Der Schwerpunkt liege nicht mehr auf Imagewerbung, sondern auf Produktentwicklung.