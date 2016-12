Reith b. K. – Mit vielen Pistenkilometern wie die Großskigebiete ringsum kann der Dorflift in Reith nicht punkten, aber mit einer nun 50-jährigen Geschichte und einer vorbildlichen Zusammenarbeit, welche den Betrieb erst möglich macht. Im Jahr 1965 errichtete die Familie Jöchl den Lift. Noch heute betreibt sie den Lift, wie auch sonst die ganze Skiwiese eine Reither Gemeinschaftsproduktion ist. Die Fläche stellt der Grundbesitzer Reiterwirt Josef Jöchl zur Verfügung, die Kosten tragen die Gemeinde Reith, der TVB Kitzbühel – Ortsstelle Reith und die Bergbahn Kitzbühel, und Josef Dagn stellt die Liftwarte, betreut die Piste und sorgt mit seiner weit über die Grenzen des Ortes hinaus bekannten Skischule für Leben auf der Skiwiese.

Bereits im Jahr 1973 waren es zwei Lifte, die auf dem Hang in der Nähe des Reither Dorfzentrums in Betrieb waren, und in dem Jahr wurde auch die „Lifthütte“ gebaut. „Die Skiwiese ist sehr wichtig für den Ort. Es gibt wohl kaum einen Reither, der nicht Kindheitserinnerungen an die Skiwiese hat und zur Lifthütte gibt es dann die Jugenderinnerungen. Das alles ist dank der guten Zusammenarbeit möglich“, betont der Reither Bürgermeister Stefan Jöchl.

Im Jahr 1999 hat Josef Dagn die Skischule an der Skiwiese übernommen und sie über die Jahre zu der bekannsten Kinderskischule des Bezirks ausgebaut. „Ich finde hier optimale Bedingungen vor und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist wirklich großartig“, betont Dagn. Selbst viele Kitzbüheler Kinder lernen auf dem Hang das Skifahren. Der Lift ist wie alle Tallifte der Bergbahn Kitzbühel kostenlos und dank der Beschneiungsanlage sehr schneesicher. (aha)