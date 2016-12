Innsbruck — Auf Antrag von Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf wurde in der dieswöchigen Sitzung der Tiroler Landesregierung die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Tirol und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft bis Ende 2018 verlängert. Die Gewährung von Zusatzdarlehen durch die Fördergesellschaft wird von Tirol in den nächsten Jahren mit bis zu 1,2 Millionen Euro unterstützt, so die Landesregierung in einer Aussendung am Mittwoch.

Für VP-Wissenschaftssprecher Martin Wex macht Tirol damit einen weiteren Schritt hin zum Technologie-Hotspot Österreichs: „Seit Jahren investiert Tirol ganz gezielt in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und ist in diesem Bereich auf der Überholspur. Alleine im Jahr 2015 wurden mehr als 160 Projekte gefördert." Und dieser Einsatz lohne sich, so Wex, denn Tirol sei eines von nur drei Bundesländern in Österreich, in denen der Anteil des produzierenden Sektors in den letzten Jahren gestiegen ist.

Rund 13,262 Millionen Euro an Tirol-Darlehen habe das Land Tirol seit dem Jahr 2014 für insgesamt 82 Projekte im Rahmen einer Anschlussförderung zur Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) des Bundes vergeben, betont auch Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf. Tiroler Unternehmen hätten ihre F&E-Ausgaben am stärksten im Österreich-Vergleich gesteigert. Und die für Tirol ausgewiesene Forschungsquote von 3,12 Prozent (Ausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts) im Jahr 2015 liege sogar über dem Österreich-Schnitt. (TT.com)