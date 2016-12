Von Stefan Eckerieder

Innsbruck – In der Innsbrucker Innenstadt werden für das verlängerte Wochenende weit über 100.000 Gäste erwartet. Es gibt kaum noch freie Betten in und um Innsbruck.

Bei strahlendem Sonnenschein und relativ milden Temperaturen haben sich bereits gestern weit über 30.000 Menschen zum Shopping in der Landeshauptstadt eingefunden. Während der Einkaufsfeiertag damit noch relativ moderat über die Bühne ging, wird für heute und morgen mit einem großen Ansturm gerechnet. Jeweils über 40.000 Menschen werden sich durch die Innsbrucker Innenstadt und die Einkaufszentren in und um Innsbruck drängen, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

Hauptattraktion sind natürlich die Adventmärkte. Bereits am vergangenen Samstag zählte das Innsbrucker Stadtmarketing rund 38.000 Menschen am Eingang zum Christkindlmarkt in der Altstadt.

Alle Jahre wieder sind es vor allem die Italiener, die das Wochenende um Maria Empfängnis zum Weihnachtsshopping in Innsbruck nutzen. Jeweils bis zu 20.000 Besucher aus Italien werden heute und morgen erwartet. Dafür hat sich die Polizei wieder Unterstützung aus Italien geholt. Zwei Beamte der Polizia di Stato und zwei Carabinieri-Beamte hospitieren zwischen 5. und 11. Dezember bei der Landespolizeidirektion Tirol bzw. dem Stadtpolizeikommando Innsbruck. Die italienischen Beamten sollen vor allem bei Übersetzungstätigkeiten bei Beratungen und Amtshandlungen mit den zahlreichen italienischen Besuchern der Innsbrucker Christkindlmärkte behilflich sein, erklärt die Landespolizeidirektion.

Der Handel gibt sich heuer so optimistisch wie lange nicht mehr. „Die Umsätze liegen bereits über dem Vorjahr“, sagt Alois Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Tiroler Wirtschaftskammer. Am zweiten Einkaufssamstag verzeichnete der Handel einen Umsatzzuwachs von einem Prozent im Vergleich zum bereits hohen Vorjahresniveau, zeigt eine Erhebung der KMU Forschung Austria. Vor allem die Elektrohändler, Sportgeschäfte und der Bekleidungshandel vermelden Zuwächse bei den Weihnachtsumsätzen.

Dass die Konsumfreude zu Weihnachten heuer gestiegen ist, bestätigen auch die Innsbrucker Einkaufszentren. Sie verzeichneten bereits gestern mehr Besucher als am 8. Dezember des Vorjahres, rechnen aber durch die Bank damit, dass heute und morgen aufgrund des Fenstertages der Andrang noch größer sein wird. „Er war bereits während der Woche und auch am 8. Dezember stärker als sonst“, sagt Helmut Larch, Geschäftsführer im Einkaufszentrum Dez. Überrascht vom starken Besuch war auch Kaufhaus-Tyrol-Chef Sebastian Schneemann. „Mit über 30.000 Besuchern haben wir mehr Gäste als im Vorjahr. Am Freitag und Samstag rechnen wir aber noch mit einer Zunahme.“

Im Einkaufszentrum Sillpark wurden die Geschäfte bereits vor dem Verkaufsstart von Kunden belagert. „Um 10 Uhr haben gestern bei uns die Geschäfte geöffnet. Bereits ab halb 10 sind die Menschen schon vor den Läden gestanden. Der Besucherandrang war stärker als im Vorjahr“, sagt Center-Manager Markus Siedl.

In den Bezirkshauptstädten dürften die Menschen hingegen den Feiertag weniger zum Einkaufen als zur Entspannung genutzt haben. „Der Besuch war moderat. Man hat eigentlich nicht gemerkt, dass es ein Einkaufsfeiertag ist. Das lag wahrscheinlich am schönen Wetter. An die Freitage und Samstage im Advent kam er nicht ran“, erklärte der Geschäftsführer der Stadtgalerien Schwaz, Florian Prodinger, gegenüber der TT. Aber auch Prodinger bemerkt heuer eine steigende Konsumfreude. „Es ist bei uns heuer in der Ad­ventzeit mehr los als im Vorjahr.

Die Tiroler planen, heuer im Schnitt 370 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben, um 20 Euro mehr als im Vorjahr, zeigte eine Erhebung der KMU Forschung Austria. Neun von zehn Tirolern ab 15 Jahren wollen im Schnitt sieben Geschenke kaufen. Hochgerechnet werden damit rund vier Millionen Geschenke unter den Christbäumen in Tirol liegen.

Am beliebtesten sind Gutscheine, Kleidung, Elektrogeräte, Spielzeug und Bücher.