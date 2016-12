Wien – Im städtischen Raum haben sich vor allem in den letzten zehn Jahren die Wohnkosten deutlich erhöht – und aufgrund des dynamischen Bevölkerungswachstums, dürfte dieser Trend auch in den kommenden Jahren vorherrschen, sagt Wifo-Experte Michael Klien. Er plädiert für eine Wohnkostensenkung durch ein erweitertes Angebot. Dabei soll neben dem gemeinnützigen Sektor der frei finanzierte Wohnbau stärker einbezogen werden.

Neben der reinen Angebotsausweitung wäre auch eine Dämpfung der aktuellen Wohnungskosten zielführend, meint der Experte des Wirtschaftsforschungsinstituts im Wifo-Monatsbericht. Reine Miet- oder Errichtungskosten je Quadratmeter Wohnfläche seien „ein irreführender Maßstab“, so Klien. In den letzten 30 Jahren seien viele kleine Wohnungen unter 60 m2 verschwunden, dem stehe aber eine weiter sinkende Haushaltsgröße bzw. der ungebrochene Trend zu Einpersonenhaushalten gegenüber. Es fehle offensichtlich an kleineren und mittleren, also „insgesamt leistbaren Einheiten“.

Die Betrachtung von „Lebenszykluskosten“ bzw. des Gesamtmietaufwands einschließlich Betriebskosten für die gesamte Nutzungsdauer sei sinnvoller, denn es sinke der Anteil der Betriebskosten mit steigender Wohnungsgröße, von über 30 Prozent für kleine Mietwohnungen auf unter 20 Prozent für große Mietwohnungen.

Zudem wird eine Reduzierung der Auto-Stellplätze gefordert. Skeptisch zeigt sich der Wifo-Experte zu ausufernden Mietsubventionen, insofern diese „zusätzlich preistreibende Effekte auslösen“.

Zentral zur Bekämpfung der Leistbarkeitsprobleme seien die Bundesländer und ihre Wohnbauförderprogramme. Letztlich gehe es dabei um eine bedarfsorientierte Steuerung der Wohnbauförderung, die über die Zahl der produzierten Einheiten hinausgehe. (APA)