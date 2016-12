Kitzbühel, Innsbruck – Einen Strich durch die Weihnachtsgeschäft-Rechnung machen will der Verein „Deutsches Tierschutzbüro e. V.“ dem Modeunternehmen Bogner. Der Verein ruft zum Boykott der Geschäfte auf, somit auch von jenen in Kitzbühel und Innsbruck. Der Verein wirft Bogner vor, Echtpelz von gequälten Pelztieren zu verkaufen. „Die unnötige Tierquälerei für Bogner muss ein Ende haben, deswegen rufen wir nun zum Boykott auf“, so Jan Peifer, Gründer des Deutschen Tierschutzbüros e. V.

Es blieb aber offenbar nicht beim stillen Protest. Von Seiten der Firma Bogner berichtete man auf Anfrage, dass sich die Aktionen nicht auf die Kritik beschränkten, „sondern mehrere Aktivisten Bogner-Stores stürmten, sie nahezu verwüsteten und dabei Mitarbeiter sowie Kunden an den Pranger gestellt und eingeschüchtert haben“, heißt es vom Unternehmen auf Anfrag­e der TT . Bogner hat daraufhin gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen. „Durch eine einstweilige Verfügung ist es dem Deutschen Tierschutzbüro e. V. daher untersagt, bis zum Jahresende in einem Umkreis von 50 m um zehn Bogner-Stores (in Deutschland) eine gegen Bogner gerichtet­e Anti-Pelz-Aktion durchzuführen, zu organisieren oder hierzu aufzurufen. Wir haben keinerlei Absicht, aktiven und engagierten Tierschutz zu unterbinden. Ein Sicherheitsabstand ist jedoch notwendig geworden, um Mitarbeiter, Kunden und Ladeneinrichtungen vor weiteren Übergriffen zu schützen“, teilt das Unternehmen mit. (aha)