Von Peter Nindler

St. Johann, Kitzbühel – Am 24. November hat das neue „Explorer Hotel Kitzbühel“ in St. Johann eröffnet, begleitet war der Start jedoch von einem brisanten Markenrechtsstreit. Denn Kitzbühel Tourismus sieht es offenbar gar nicht gerne, wenn im 12 Kilometer entfernten St. Johann auch noch der Name Kitzbühel verwendet wird. Unabhängig davon, dass sich St. Johann im Bezirk Kitzbühel befindet. Doch zu Kitzbühel Tourismus gehören nun einmal die Stadt Kitzbühel, Aurach, Jochberg und Reith bei Kitzbühel.

Vor allem am Internet- auftritt des neuen Hotels hat sich der Tourismusverband gestoßen. Deshalb wurde bei Gericht eine Unterlassungsklage gegen die Hotelgesellschaft eingereicht. Der Streitwert betrug 35.000 Euro. Davon unbeeindruckt, ließen sich die Hotelbetreiber auf das Verfahren ein. Der Innsbrucker Rechtsanwalt Stefan Warbek, ein Experte in Marken- und Urheberrecht, hat das Hotel vertreten und konnte sich schließlich durchsetzen.

Der Kitzbüheler Tourismusverband begehrte eine einstweilige Verfügung, womit den Explorer Hotels untersagt werden sollte, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „Kitzbühel“ im Zusammenhang mit dem Hotel in St. Johann zu verwenden, wenn dadurch der Eindruck entsteht, das Hotel habe den Standort in (der Stadt) Kitzbühel. Doch damit blitzte Kitzbühel beim Landesgericht und dann beim Oberlandesgericht Innsbruck ab. Damit wollten sich die Touristiker in der Gamsstadt jedoch nicht zufriedengeben. Ein außerordentlicher Revisionsrekurs wurde beim Obersten Gerichtshof (OGH) beantragt. Doch das Höchstgericht hat jetzt endgültig entschieden und die Revision zurückgewiesen.

Die Begründung des OGH ist eindeutig: Im von der klagenden Partei gerügten Werbeauftritt im Internet werde deutlich darauf hingewiesen, dass sich das Hotel in St. Johann befinde, sodass insgesamt nicht der Eindruck entstehe, das Hotel liege in der Stadt Kitzbühel. „Zudem entspricht der geographische Zusatz im Hotelnamen insoweit auch den Tatsachen, weil das Hotel im politischen Bezirk Kitzbühel und im Gebiet der Kitzbüheler Alpen liegt.“

Wie steht es allerdings um etwaige Markenrechte? Auch hier stellt der OGH klar, dass allein die Verwendung eines Ortsnamens, der auch Teil des Namens eines Tourismusverbands ist, noch nicht ausreicht, um einen Verstoß gegen allfällige Rechte des Tourismusverbands nach dem „Unlauterer-Wettbewerbs-Gesetz“ (UWG) annehmen zu können.

Rechtsanwalt Stefan Warbek zeigt sich naturgemäß zufrieden über den Ausgang des Verfahrens, schließlich werde ja klar gesagt, dass sich das Explorer Hotel in St. Johann befindet.