Von Marco Witting

Innsbruck – Dicke Daunenjacke. Große Sonnenbrille. Raus aus der Parkgarage. Rein ins Getümmel. „Scusi. Maria-Theresien-Straße?“ Die Familie aus Bologna fand – nach kurzer Suche – gestern schnell das, was sie suchte. Christkindlmarkt. Shopping. Viele Landsleute. Der gestrige Einkaufssamstag war finaler Höhepunkt eines verlängerten Wochenendes, das Innsbruck zu „Klein-Italien“ machte, wie auch Bernhard Vettorazzi vom Stadtmarketing anmerkte. Insgesamt tummelten sich Freitag und Samstag an die 40.000 Menschen in der Innsbrucker Innenstadt. Ein rekordverdächtiger Wert für die Frequenzmessung des Stadtmarketings.

Alle Busparkplätze waren laut Verkehrsinspektion Wilten mit 170 bis 200 Bussen ausgelastet, kurz vor 11 Uhr und am Nachmittag ging auch durch den Individualverkehr und die zahlreichen Wohnmobile im städtischen Verkehr nichts mehr. „Der Brückentag war ein ideales Szenario“, sagt Vettorazzi mit Blick auf volle Einkaufsmeilen. Gleichermaßen müsse eben auch das Angebot durch die Christkindlmärkte stimmen. Zimmer waren seit Donnerstag in der Stadt ohnehin keine mehr zu bekommen. „Die milden Temperaturen haben auch zum längeren Aufenthalt draußen eingeladen. Diese drei Tage waren sicher der Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit.“

Sehr zufrieden zeigte man sich auch im Handel gestern Nachmittag. Eine „hervorragende Frequenz“ meldete beispielsweise Helmut Larch aus dem DEZ. Der eine „sehr positive Entwicklung“ der Umsätze sah. Spielwaren, Schmuck und Elektrogeräte waren, einmal mehr, besonders gefragt. Larch geht davon aus, dass auch nächsten Samstag dieser Trend anhalten wird. „Viele Italiener, relativ viel los“, meldete auch Peter Retter aus den Rathausgalerien. Er bemerkte aber, dass etliche Einheimische wohl das schöne Wetter für einen Ausflug in die Natur genutzt hätten. Auch in den Bezirksstädten meldeten die Händler „erfreuliche Ergebnisse“.