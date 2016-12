Von Denise Daum

Neustift – Für die Elferbahnen in Neustift gibt es einen Plan: Die Panoramabahn des Patscherkofels soll bei der ehemaligen Mittelstation des alten Einsersesselliftes bis zur Elferhütte aufgestellt werden. Zudem soll die Rodelbahn um eine Strecke von der Elferhütte bis zur Mittelstation des neuen Lifts erweitert werden. Alles in allem (inklusive Beschneiung) kostet das Projekt 1,8 Millionen Euro.

Nachdem die Elferbahnen zwar ein Plus schreiben, aber keine großen finanziellen Sprünge drin sind, sollen die Gemeinde Neustift und der TVB Stubai einspringen, die jeweils etwas über 30 Prozent Anteil an dem Unternehmen haben. Die 1,8 Millionen sollen also gedrittelt werden: Gemeinde, TVB, Elferbahnen.

Der Gemeinderat in Neustift hat grundsätzlich Ja gesagt. Und der Tourismusverband? Der lässt nun mit einer ganz anderen Idee aufhorchen. Nicht die – bereits gekaufte – Panoramabahn soll am Elfer aufgebaut werden, sondern ein neuer Lift. „Der TVB ist grundsätzlich für das Projekt. Bedingung ist aber, dass die Kosten gedrittelt werden und kein veralteter Lift aufgestellt wird“, erklärt TVB-Obmann Sepp Rettenbacher.

Das Problem mit dem Lift vom Patscherkofel sei, dass er nicht kuppelbar ist. Das bedeutet, die Sessel können zum Ein- und Aussteigen nicht verlangsamt werden. „Wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, soll schon was Gescheites kommen“, betont Rettenbacher. Gleichzeitig stellt er klar, dass der Tourismusverband kein Liftbetreiber ist. „Wir helfen aus, wenn die Investition touristisch Sinn macht.“ Die Sinnhaftigkeit des Projekts ist für Rettenbacher grundsätzlich gegeben. „Der Elfer hat sich als Rodelberg positioniert, das wird von den Touristen gut angenommen.“

Der Aufsichtsratsbeschluss des TVB zu den Elferbahnen ist recht weit gefasst; welcher Lift nun tatsächlich aufgestellt werden soll, ist darin nicht fixiert. Eine weitere Option wäre, einen anderen gebrauchten Sessellift zu erwerben. Nun sollen zunächst alle Varianten untersucht werden und vor allem Kostenschätzungen ausgearbeitet werden. Klar ist, dass das Projekt mehr als die veranschlagten 1,8 Millionen kosten wird, wenn man nicht die Panoramabahn aufstellt. Dann müsste auch die Gemeinde nochmals befragt werden, ob sie immer noch bereit ist, ein Drittel der Kosten zu tragen.

Elferbahnen-Geschäftsführer Stefan Klammer gibt sich auf Nachfrage der TT zurückhaltend und will sich zu dieser Sache nicht äußern. Nur so viel: „Wirtschaftlich sinnvoller wäre, den Panoramalift aufzustellen.“