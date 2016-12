Von Harald Angerer

Kitzbühel – Der „Welpenschutz“, wie es Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch nannte, ist nach 100 Tagen noch nicht ganz verbraucht. Aber Brigitte Schlögl zog nach der ersten Einarbeitungsphase als Direktorin des Kitzbüheler Tourismusverbandes im Rahmen einer Pressekonferenz eine kurze Bilanz. „Ich habe in den vergangenen drei Monaten vermutlich so viel geredet wie noch nie in meinem Leben“, sagt Schlögl. Die Anfangsphase sei vor allem vom Kennenlernen geprägt gewesen. Seien es nun die Mitarbeiter, die Betriebe oder auch das Angebot. „Ich kann nur über etwas reden, worüber ich auch Bescheid weiß“, sagt Schlögl.

Neben den vielen Terminen wurden auch schon zwei neue Mitarbeiter eingestellt und sie hat auch schon klare Zielvorgaben. „Bei der Kommunikation drückt der Schuh gewaltig“, sagt die Direktorin zum Feedback von den Mitgliedern. Die Kommunikation werde daher auch verstärkt, das ist eines ihrer ersten großen Ziele. So wird das Mitglieder-Infomagazin „Einblicke“ wieder zweimal jährlich aufgelegt. „Kommunikation heißt aber auch, dass wir nicht nur die Information bereitstellen, sondern auch darauf aufmerksam machen, dass es sie gibt“, schildert Schlögl weiter.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Relaunch der Homepage. Dazu wurde eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen und der größte Schwerpunkt ist „Kitzbühel 365“. Die Region soll von den zwei Jahreszeiten wegkommen und eine Ganzjahres-Destination werden. Hier würden klare Angebote und Produkte entwickelt. „Wir brauchen hier nichts neu zu erfinden, es wird bei uns sicher keine Retorten-Angebote geben“, schildert die TVB-Direktorin.

Das Bewusstsein, dass das Ganzjahres-Angebot ein Gewinn für die Region ist, sei noch nicht bei allen Mitglieder angekommen, schätzt Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch die Situation ein. „Es braucht hier sicher auch etwas unternehmerischen Mut“, sagt Reisc­h. Doch schon jetzt sei das Angebot gut, es seien schon 1200 Betten ganzjährig verfügbar und auch die Zeiten, in denen man im November in der Stadt nichts zu essen bekommen hat, seien vorbei. Man wolle aber keine zusätzlichen Veranstaltungen an Land ziehen, hier gebe es bereits über 120 über das ganze Jahr. „Wir wollen eine Inszenierung der Natur und nicht die Natur inszenieren“, pocht Reisch auf eine sanfte Art des Wachstums.