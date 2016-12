Innsbruck – Ein Streit zwischen zwei Betriebsräten der Post fand nun eine Fortsetzung vor dem Landesgericht Innsbruck. Hintergrund war ein anonym verschicktes Schreiben an rund 350 Postmitarbeiter in Tirol auf dem mit großen Lettern das Wort „Verrat“ prangte. Ulrike Ernstbrunner, die neue Vorsitzende Personalvertreterin der Post in Tirol, die in diesem Brief auch namentlich genannt wurde, erstattete daraufhin Anzeige wegen übler Nachrede und Beleidigung.

Der Streit zieht sich nun schon seit Monaten hin. Bei den letzten Personalvertreterwahlen war es bei der Post zu einem Farbwechsel von den schwarzen christlichen Postgewerkschaftern (FCG) hin zu den roten FSG-Personalvertretern gekommen. In diese Zeit fiel auch ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, wonach bei Postbediensteten die Mittagspausen künftig zu bezahlen seien. Als sich die neu gewählte Personalvertretungsspitze jedoch anscheinend damit abfand, dass das Unternehmen das höchstgerichtliche Erkenntnis nur eingeschränkt umsetzen wollte, platzte Stefan Scherl, einem Personalvertreter des FCG, der Kragen, aber nicht offiziell.

Denn anstatt für seine Fraktion Position zu beziehen, versandte Scherl eine anonyme Briefsendung, in der sowohl der Zentralausschussvorsitzende als auch die neue Tiroler Betriebsratsvorsitzende des Verrats bezichtigt wurden. Dazu führte der später ausgeforschte Urheber auch fein säuberlich die Gagen der Personalvertreter an.

Die Verhandlung vor dem Landesgericht zwischen den beiden Post-Gewerkschaftern nahm jedoch ein jähes Ende, eine Hauptverhandlung fand erst gar nicht statt. Scherl und Ernstbrunner einigten sich auf einen Vergleich. Der FCG-Gewerkschafter verpflichtet sich darin unter anderem, in einer weiteren Aussendung an die 350 Empfänger des ersten Briefes die Bezeichnung „Verrat“ gegen Ernstbrunner zurückzuziehen und erklärt zudem, für den Inhalt der ersten Aussendung alleine verantwortlich zu sein. „Für mich persönlich ist die Sache damit erledigt“, sagt die Post-Betriebsratsvorsitzende und ÖGB-Frauenvorsitzende.

Während die Privatanklage für Scherl damit angehakt ist, kämpft er derweil noch in einem arbeitsrechtlichen Verfahren gegen seine von der Post AG geforderte Entlassung nach 23 Dienstjahren an. (ecke)