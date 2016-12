Kitzbühel – Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch des Lichts – außer in der Kitzbüheler Vorderstadt. Wer dort nach besinnlicher Beleuchtung sucht, muss sich – bis auf ein paar Ausnahmen – mit leuchtenden Firmennamen zufriedengeben. „Es ist wirklich traurig“, sagt Sandra Aigner, Besitzerin eines Friseursalons. Seit 23 Jahren arbeite die gebürtige Kufsteinerin bereits in Kitzbühel. Doch an so wenig weihnachtliche Stimmung wie heuer in der Innenstadt könne sie sich nicht erinnern.

Gegenüber befindet sich das Modegeschäft „Superdry“. Geschäftsführerin Verena Völker hatte bis vor Kurzem gehofft, dass die Einkaufsstraße doch noch geschmückt wird. „Ich dachte, die sind heuer einfach spät dran“, erzählt sie. „Dass jetzt aber gar nicht geschmückt wurde, ist sehr, sehr schade.“

Juppi Koidl, Geschäftsführer im Restaurant „Centro“, schlägt in dieselbe Kerbe. „Dass es heuer keine Weihnachtsdekoration gibt, ist zum Schämen.“ Und auch Maria Brunner, Wirtin im Hotel Tiefenbrunner, meint: „Es könnte hier durchaus weihnachtlicher sein.“

Viele Unternehmer in der Innenstadt ergreifen nun Eigeninitiative und schmücken die Fassade ihrer Geschäfte selbst. Das Modegeschäft „Lino Scarano“ zieren zum Beispiel Laternen und Lichterketten, über „Optik Schott“ hängen kleine Sterne und Bäume aus Tannenzweigen – alles selbst angebracht.

Alexander Gamper, Obmann des Innenstadt-Ausschusses in Kitzbühel, kann die Kritik der Händler verstehen. Die Beleuchtung und Dekoration konzentriere sich heuer stark auf den erweiterten Weihnachtsmarkt am Schulpark. „Der Markt sieht toll aus. Aber man darf die Innenstadt nicht vergessen.“ Gamper sei dafür, Lichter und Dekoration ebenso am Außenring der Stadt, etwa dem Gries, anzubringen. „Denn Kitzbühel besteht nicht nur aus der Innenstadt.“

Verwundert zeigt sich Kitzbühel-Tourismus-Präsidentin Signe Reisch. Denn für den Lichterschmuck in der Vorderstadt im Vorjahr musste der TVB eben genau aus der Vorderstadt viel Kritik einstecken. „Dann müssen sie uns halt sagen, was sie haben wollen. Aber mal hü und mal hott ist schwierig“, sagt Reisch. Von Seiten des Tourismusverbandes sei man gesprächsbereit. „Aber auch wir haben nicht ohne Ende Mittel zur Verfügung und wir haben uns für die Erweiterung in den Schulpark entschieden“, erklärt die Präsidentin.

Grundsätzlich finde sie es zudem auch gut, wenn Teile der Altstadt nicht übermäßig beleuchtet werden. Ein Beispiel sei hier die Partnerstadt Sterzing, auch dort würde die Altstadt nicht weihnachtlich beleuchtet. (miho, aha)