Innsbrucker – Fünf Jahre nach dem Start kündigt das Innsbrucker Hotel Ramada Tivoli weiteres Wachstum an. Der Umsatz beläuft sich laut dem Betreiber RIMC Austria heue­r auf knapp 4 Mio. Euro, die Zimmerauslastung betrage 72 Prozent. 57.460 Gäste besuchten das Hotel mit der schiefen Fassade gegenüber der Olympiaworld demnach im laufenden Jahr bislang, 2017 sollen es 70.860 werden. Die Auslastung der 159 Zimmer soll nächstes Jahr auf mehr als 76 Prozent und der Umsatz auf 4,3 Mio. Euro steigen. Seit dem Start übernachteten insgesamt 311.000 Gäste in dem 3-Sterne-Superior-Haus. Die Mehrheit der Kunden kommt aus Österreich, allerdings: „Erstaunlich ist der große Anteil an chinesischen Gästen, die Platz drei in der internen Statistik erreichen, gefolgt von Indien“, erklärte Geschäftsführer Hartmut Geese.

Das Hotel hat, wie berichtet, im Sommer 2015 den Besitzer gewechselt. Die ehemalige Immobilientochter der ÖVAG, die Immo Kapitalanlage AG, übernahm das Haus von der UBM Development AG. Das Hotel-Management blieb dasselbe. 2014 hatte bereits die Direktorin des Hotels gewechselt. Das Ramada Tivoli war im Dezember 2011 eröffnet worden, 18,5 Mio. Eur­o wurden zuvor in das Hotel investiert. (wer)