Von Nina Werlberger

Innsbruck – Online-Einkäufer fallen immer öfter auf gefälschte Shops im Internet herein. Tausende wurden zuletzt von Europol geschlossen (siehe Artikel unten). Meist bieten Betrüger dort vermeintliche Markenprodukte zu besonders günstigen Preisen an. Doch es gibt inzwischen auch viele andere Varianten von falschen Online-Läden. Bei der Arbeiterkammer Tirol ist das Phänomen bestens bekannt. „Wir haben laufend Anfragen zu dem Thema“, erklärt Konsumentenschützer Helmuth Lichtmannegger gegenüber der TT.

Immer wieder habe man es mit Problemfällen im Zusammenhang mit Vorauszahlungen zu tun, berichtet der Experte. Zahlen dazu, wie viele Tiroler in die Falle falscher Online-Shops tappen, gibt es bei der AK Tirol keine, ebenso wenig wie bei den Cybercrime-Bekämpfern der Polizei. Das Bundeskriminalamt weist Shop-Fälschungen in ihrer Statistik nicht gesondert aus. Nur so viel: Im Vorjahr ist die Cyberkriminalität in Österreich in Summe um 11,6 Prozent bzw. 1047 Anzeigen auf insgesamt 10.010 Fälle gestiegen. Die Aufklärungsquote lag bei 41,5 Prozent. Wegen Internetbetrugs gab es 7473 Anzeigen – ein Plus von 12,6 Prozent zum Jahr davor. Die Ursachen liegen unter anderem in der stetig steigenden Technisierung der Täter, auch das Darknet spielt eine immer größere Rolle, heißt es im Jahresbericht 2015 des Bundeskriminalamts. Das Darknet ist ein Paralleluniversum im Netz, das auch für viele illegale Zwecke genützt wird.

Konsumentenschützer Lichtmannegger rät, beim Einkaufen im Netz stets auf mehrere Warnsignale zu achten. Gibt es ein Impressum? Vollständige Kontaktdaten? Eine Postanschrift? „Wenn nicht, dann sofort Finger weg“, betont er. Auch Seiten, die ausschließlich Vorauszahlungen und keine Alternativen dazu anbieten, sind potenziell dubios. Dies gelte auch für Privatverkäufe. Die beste Variante der Bezahlung sei generell der Kauf auf Rechnung, auch bei Kreditkarten-Zahlungen gelte es aufzupassen.

Und weitere Kennzeichen, um gefälschte Online-Shops zu entlarven? „Es wird auch oft mit Rabattmöglichkeiten gearbeitet – häufig nur zum Schein und bei Vorkasse“, warnt Lichtmannegger. Die Alarmglocken sollten jedenfalls dann schrillen, wenn ein vermeintliches Schnäppchen extrem billig ist, ein anerkanntes Gütesiegel fehlt oder bei den Kontakten nur ein Webformular vorhanden ist.

Falsche Seiten, etwa aus China, verstecken sich außerdem oft hinter umgeleiteten Adressen. Ein „.at“ oder „.de“ am Ende einer Domain bedeutet noch lange nicht, dass der Shop auch tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum stammt, warnt der Experte. Das könne man überprüfen, indem man ins Impressum schaut.

Auch eine sehr grelle Aufmachung gilt Lichtmannegger als Warnsignal. „Viele Shops sind allerdings zunehmend sehr gut gemacht. Wenn überhaupt etwas zu erkennen ist, muss man mit großer Akribie herangehen“, bemerkt er. Ein seriöser Shop kommt eher dezent daher, anstatt knallig bunt mit vielen Bildern und Preisen den Kunden ins Gesicht zu springen, meint der Fachmann.

Am häufigsten haben die Tiroler übrigens Schwierigkeiten mit Fake-Angeboten bei Elektronik und Handys. Oft gibt es auch Probleme mit gefälschten Markenschuhen und Sportartikeln. „Aber wir haben auch Anfragen bis hin zu landwirtschaftlichen Maschinen“, erzählt Lichtmannegger. Bei Betrugsfällen mit Autoverkäufen – Stichwort Vorauszahlung – gehe der Schaden auch schon in den Bereich mehrerer zehntausend Euro.