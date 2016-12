Von Matthias Reichle

Prutz – Der TVB Tiroler Oberland hat in den letzten fünf Jahren kräftig investiert. Insgesamt wurden über 9 Millionen Euro für die Entwicklung neuer Produkte ausgegeben. Rund 30 Projekte konnten umgesetzt werden, die vor allem für den Sommertourismus interessant sind, wie der Obmann des Tourismusverbands Tiroler Oberland, Armin Falkner, betont: etwa die Aussichtsplattform „Adlerblick“, der Knappensteig, der Bogenparcours in Pfunds, der Ausbau des Rieder Badesees oder die Nauderer Stieralm. Eines der größten Projekte startet im kommenden Jahr – der Lückenschluss des Via-Claudia-Radwegs zwischen Nauders und Altfinstermünz soll 2017 beginnen und bis 2019 fertiggestellt werden.

Bei der diesjährigen Vollversammlung des Tourismusverbandes stellte sich Falkner zum ersten Mal zur Wiederwahl. Einstimmig wurden er und sein altes Team mit den Stellvertretern Toni Monz und Helmut Wolf sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Fuchs im Amt bestätigt. Neu im Aufsichtsrat ist Bettina Thöni als kooptiertes Vorstandsmitglied.

Vor allem der Sommer entwickelte sich für den TVB positiv, betonte die Kaunertaler TVB-Geschäftsführerin Michaela Gasser. Das Tourismusjahr schloss mit einem Rekordergebnis ab, man knackte erstmals die 1,5-Mio.-Marke bei den Nächtigungen. Im Sommer verzeichnete man 31.974 Nächtigungen mehr – eine Steigerung von fünf Prozent. Im Winter waren es insgesamt 870.000 Nächtigungen – auch das ein Plus von 1,1 Prozent. Gestiegen sei auch die Wertschöpfung pro Bett, betont Gasser. In den nächsten Jahren sollen wieder der Winter und die Kooperation mit den Bergbahnen im Kaunertal, in Fendels und Nauders mehr Augenmerk erhalten, betont der alte und neue Obmann. Im Sommer gebe es bereits eine einheitliche Bewerbung der Regionen – das sei auch im Winter Ziel.

Ein Zeichen setzte man in der Vollversammlung mit der Beteiligung an der Oberländer Gletscherbahnen AG mit 28.000 Euro. Die neugegründete Gesellschaft strebt eine Skiverbindung zwischen dem Langtauferstal und dem Kaunertaler Gletscher an. Der TVB begrüßt das Projekt. „Es wird ein Zugang geschaffen, mit dem die Leute schneller am Gletscher sind“, kann Falkner aber auch die Bedenken mancher durchaus nachvollziehen. Für ihn überwiegen die Vorteile: Das Gebiet werde größer und attraktiver. „Es werden alle profitieren“, betont er. Die Verhandlungen zum Genehmigungsverfahren sollen noch im Jänner stattfinden, erklärt der Nauderer TVB-Geschäftsführer Manuel Baldauf. Die Regionen des TVB würden damit erstmals geschlossen.

Aber auch die Zufahrt zum Gletscher und die Attraktivierung des Skigebiets Fendels werde Thema, kündigt Falkner an. Die Vollversammlung stimmte der Beteiligung mehrheitlich zu. Es gab zwei Gegenstimmen.

Mit zwei Gegenstimmen ging auch die Erhöhung der Ortstaxen über die Bühne. Bis auf Nauders und Tösen soll der Beitrag in allen Gemeinden angehoben werden, in Prutz, Faggen, Pfunds, Spiss, Kauns, Kaunertal, Fendels jeweils um 20 Cent, in Ried um 30 Cent.