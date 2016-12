Innsbruck – Der Südtiroler Speckkaiser Franz Senfter will in Österreich zulegen und stellt das Geschäft hier im nächsten Jahr neu auf. Wurde der Austro-Markt bislang mit einem Partner bearbeitet, so will Senfter künftig die Produkte seines Wurstriesen „Grandi Salumifici Italiani“ (Casa Modena, Senfter) hierzulande selbst vermarkten. Geschehen soll dies über den bestehenden Senfter-Standort in Matrei am Brenner und über die Tiroler Tochter GSI Services, wie Senfter der TT am Rande einer Management-Club-Veranstaltung erzählte. Man habe das Österreichgeschäft in den vergangenen Jahren vernachlässigt, räumte er ein. „Wir sind überzeugt, dass der österreichische Markt für Südtiroler Produkte und Fleischwaren sehr viel mehr Kraft hat.“ Konkret will sich Senfter die Hälfte des etwa 40 Mio. Euro schweren Geschäfts mit italienischen Wurstwaren hierzulande einverleiben. Aktuell vermarkte man Waren im Wert von sechs Mio. Euro. Senfters Wurstimperium machte heuer mit 13 Fabriken und 1800 Mitarbeitern in Italien rund 700 Mio. Euro Umsatz. Im Visier hat er nun die Milliarden-Marke.

Gas geben will Senfter auch bei der angekündigten Skiverbindung von Sillian und Sexten, an der er mit dem Tiroler Seilbahner Heinz Schultz arbeitet. „Innerhalb von drei bis vier Jahren“ will Senfter das Projekt realisieren, danach soll die Verbindung von Sexten nach Comelico im Belluno folgen. (wer)