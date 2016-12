Innsbruck – Tirols Loipenangebot überzeuge mit rund 3000 Kilometern Länge, einem umfangreichen Loipennetz und guter Infrastruktur, zeigt die jährliche Loipen-Erhebung der Tiroler Arbeiterkammer. Nur noch sieben Anbieter würden heuer missverständliche Strecken-Angaben machen. Zum Teil wurden die Strecken für klassische und Skating-Loipen eigens und damit doppelt gezählt. Das umfangreichste Loipennetz bietet laut Angaben der Tourismusverbände die Olympiaregion Seefeld mit 271 km vor dem Lechtal und den Kitzbüheler Alpen St. Johann mit je 250 km, gefolgt von der Region Achensee mit 217 km. Osttirol bietet insgesamt sogar 306 km.

Sehr erfreulich sei, dass zudem von insgesamt 498 erhobenen Loipen 426, also mehr als 85,5 Prozent, kostenlos genutzt werden können. Zum Teil, vor allem bei den Höhenloipen, sei aber ein Ticket für die Seilbahn erforderlich.

Bei den 72 kostenpflichtigen Loipen kostet eine Tageskarte laut der Erhebung der AK zwischen 5 und 15 Euro. Kostenpflichtig seien einige Loipen in Osttirol, in Pertisau (hier ist die Loipenbenutzung mit Gästekarte ebenfalls kostenlos, das Langlaufen ohne Gästekarte kostet 5 Euro pro Tag), außerdem im Pillerseetal und eine Loipe der Silberregion Karwendel.

Besonders unerfreulich sei die Entwicklung in der Olympiaregion Seefeld, die jüngst auch mit ihrem umstrittenen „Marketing-Schmäh“ um ein­e angeblich versehentlich in ein norddeutsches Seefeld gelieferte Pistenraupe viel Staub aufgewirbelt hatte. Seefeld ist laut AK die einzige Region, in der die Tageskarten verteuert wurden. Urlaubsgäste mit Gästekarte zahlen demnach im Vorverkauf nur 5 Euro pro Tag oder nur 15 Eur­o für die gesamte Dauer ihres Aufenthalts. Alle anderen ohne Gästekarte, also Tiroler, Tagesausflügler etc., müssen hingegen im Vorverkauf (bei ausgewählten Stellen wie Skischulen oder Geschäften) 10 Euro (Vorjahr 9 Euro) und beim Kauf an der Loipe sogar 15 Euro (auch hier waren es 9 Euro) berappen. Das entspreche Mehrkosten von fast 67 Prozent. Wer hier eine Saisonkarte kaufen wolle, müsse 150 Euro zahlen, Einheimische aus der Olympiaregion Seefeld dank einer „Sportförderung“ nur 80 Euro.

AK-Präsident Erwin Zangerl spricht von „Abzocke“ in Seefeld, das für die nordische Ski-WM 20 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln bekomme. Die Schlechterstellung von Tirolern mit Regions-Ansässigen und Urlaubern sei „ungeheuerlich“. Landesregierung und Landtag müssten endlich Maßnahmen „gegen die diskriminierende Haltung der Tourismusverbände gegenüber der einheimischen Bevölkerung“ ergreifen. (TT)