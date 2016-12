Innsbruck – Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) stellt sich in Tirol im kommenden Jahr nicht nur personell, sondern auch infrastrukturell neu auf. Erst am Mittwoch kündigte der Tiroler ÖGB-Chef Otto Leist an, 2017 nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen (die TT berichtete). Anfang des kommenden Jahres wird es auch zu baulichen Veränderungen an der Tiroler ÖGB-Zentrale am Innsbrucker Südtiroler Platz kommen, kündigte Landessekretär Benjamin Praxmarer an.

Dort, wo derzeit noch das Logo der seit Juli 2016 geschlossenen Burger-King-Filiale prangt, wird das Gewerkschaftsgebäude einen neuen Eingangsbereich erhalten. „Damit erhält der ÖGB in Tirol einen repräsentativen und gut erreichbaren Zugang“, sagt Praxmarer. Bislang war die Gewerkschaft über einen Seiteneingang im Innenhof des Gebäudes erreichbar. Der südseitige Teil des noch leer stehenden Geschäftslokals werde erneut vermietet. Dort sollen Büroräume entstehen. „Es ist uns wichtig, dass dort ein Unternehmen hineinkommt, das gut mit seinem Personal umgeht“, spielt Praxmarer auf frühere Pächter an. Vor dem Konkurs des Burger-King-Franchisenehmers beklagten Burger-King-Mitarbeiter mehrmals, dass Gehälter unregelmäßig überwiesen wurden. Eine unangenehme Situation für den Vermieter ÖGB, sagt Praxmarer.

Im ersten Stock des ÖGB-Gebäudes befinden sich aktuell Wohnungen, die ebenfalls an den Burger-King-Franchisenehmer als Dienstwohnungen vermietet waren. Diese sollen mit dem nunmehrigen Auslaufen des Pachtvertrages zu Büroflächen werden, die künftig vom ÖGB genutzt werden. Platz, den der ÖGB benötige, weil Anfang des Jahres auch die Postgewerkschaft im ÖGB-Haus einziehen werde. „Somit werden erstmals alle Gewerkschaften in einem Haus sein“, sagt Praxmarer.

Das Gebäude am Südtiroler Platz 14–16 gehört dem ÖGB und der Privatstiftung PUBA jeweils zur Hälfte. (ecke)