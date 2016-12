Von Markus Schramek

Innsbruck – Weihnachten in einer kalten Mietwohnung: Das droht Herrn S. aus Innsbruck. Die Gaszufuhr zu seiner Bleibe wurde abgestellt, weil Rechnungen unbezahlt blieben. Herr S. macht den Vermieter verantwortlich. „Die Gasleitung war defekt, deshalb war der Verbrauch so hoch.“ Doch der Vermieter weigert sich zu zahlen.

Es geht um 2000 Euro für die offene Gasrechnung und die Instandsetzung der Heizungsanlage. Wer das zu berappen hat, wird wohl das Gericht entscheiden. Herr S. hat einen Anwalt eingeschaltet.

Beschwerden über eine „kalte Bude“ sind im Winter aber keine Seltenheit. Daher haben wir bei Markus Kröll, dem Wohnrechtsspezialisten der Tiroler Arbeiterkammer, angeklopft. Ihm haben wir die folgenden Fragen gestellt:

Wer ist dafür zuständig, dass die Heizung in einer gemieteten Wohnung funktioniert – der Vermieter oder der Mieter selbst?

Markus Kröll: Der Vermieter ist grundsätzlich verpflichtet, den Mietgegenstand auf seine Kosten in brauchbarem Zustand zu übergeben und zu erhalten. Er schuldet daher in aller Regel eine durchschnittliche Brauchbarkeit der Mietwohnung. Sofern diese inklusive einer Heizung vermietet worden ist, bedeutet dies, dass in der Wohnung angemessene Raumtemperaturen erreicht werden müssen.

Liegt die Zuständigkeit allein beim Vermieter?

Kröll: Für mitvermietete Heizthermen und Warmwasserboiler gilt seit 2015 eine besondere gesetzliche Regelung: Die Instandhaltung liegt – mit Ausnahme von Mietgegenständen in Ein- und Zweifamilienhäusern – beim Vermieter. Im Gegenzug trifft den Mieter aber die Wartungspflicht, die er in den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen zu erfüllen hat. Eine unzureichende Wartung der Heiztherme kann zu einem Schadenersatzanspruch des Vermieters führen.

Wie hoch die Raumtemperatur sein soll – da gehen die Meinungen auseinander.

Kröll: Eine Richtschnur bieten bestimmte Önormen. Danach gelten für beheizte Wohnungen folgende Norm-Innentemperaturen: in Wohn- und Schlafräumen 20 Grad, in Küchen 20 Grad, in Bädern 24 Grad, im WC und in beheizten Nebenräumen wie dem Vorraum 15 Grad und in unbeheizten Nebenräumen wie dem Stiegenhaus 10 Grad.

Was kann ein Mieter unternehmen, wenn die Heizung den Geist aufgibt?

Kröll: Für den Zeitraum, in dem die Heizung ohne Verschulden des Mieters nicht funktioniert oder die angemessene Raumtemperatur nicht erreicht wird, kann der Mieter von seinem Mietzinsminderungsrecht Gebrauch machen. Das heißt, der Mieter ist für die Dauer und im Ausmaß der Unbrauchbarkeit seiner Wohnung von der Entrichtung des Mietzinses befreit. Dieser Anspruch ist ein gesetzliches Recht des Mieters. Es besteht auch ohne Zustimmung des Vermieters.

Der Mieter soll also nicht die ganze Miete zahlen, wenn die Heizung nicht richtig läuft?

Kröll: Der Mieter sollte den Vermieter möglichst rasch über die beabsichtigte Mietzinsminderung – unter Anführung der Gründe – informieren, am besten schriftlich per Einschreiben. Um zu verhindern, dass der Vermieter den Mieter aufgrund einer reduzierten Mietzahlung kündigt, kann die Miete zunächst in voller Höhe unter Vorbehalt bezahlt werden; wenn das Ausmaß der Minderung dann feststeht, kann man diesen Betrag zurückfordern.

Wie viel Mietzinsminderung steht dem Mieter einer „kalten“ Wohnung zu?

Kröll: Basis ist der Bruttomietzins, also inklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer. Die Zinsbefreiung hängt vom Grad der Unbrauchbarkeit ab. Der wird von den Gerichten im Einzelfall festgelegt. So hat ein Gericht eine Mietzinsminderung von bis zu 100 Prozent zugesprochen, weil eine Wohnung wegen eines defekten Kamins gar nicht beheizbar war. In einem anderen Fall entschied das Gericht bei einer Heizung, die im Jänner und Februar nur 18 Grad Raumtemperatur schuf, auf 10 Prozent Zinsminderung.

Muss eine vermietete Wohnung nur während des Winters beheizbar sein?

Kröll: Eine Heizperiode gibt es rechtlich nicht. Es zählt die Ortsüblichkeit. In Tirol können die Temperaturen ja schon früh im Herbst gegen null sinken. Auch da muss die Wohnung beheizbar sein.