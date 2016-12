Von Denise Daum

Neustift – Volle Kraft voraus beim Marketing – das ist das Motto für den Tourismusverband Stubai im kommenden Jahr. Das Budget dafür wird 2017 um 400.000 Euro auf 2,5 Millionen aufgestockt, erklären TVB-Obmann Sepp Rettenbacher und Geschäftsführer Roland Volderauer im Gespräch mit der TT im Vorfeld der heutigen Vollversammlung. Auch wenn mit insgesamt 1,4 Millionen Euro die Investitionen in die Infrastruktur zurückgefahren werden, stehen einige Großprojekte auf dem Programm. Sieht man sich diese an, ist klar, worauf der TVB den Fokus legt: auf den Sommer. Der war im Übrigen heuer ein voller Erfolg: Die Nächtigungen legten um 6,6 Prozent zu, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer erhöhte sich von 3,8 auf 4 Tage.

Mit einer weiteren Investition von 250.000 Euro macht der Tourismusverband klar, dass er an seiner Positionierung als „Tal des wilden Wassers“ festhält. Auch wenn die Touristiker aufgrund der geplanten Ableitungen zur Erweiterung des Kraftwerks Sellrain-Silz um ihren „Wilde Wasser Weg“ fürchten. „Wir leisten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln Widerstand gegen weitere Ableitungen aus dem Stubaital“, betont Rettenbacher.

Nichtsdestotrotz wird der Weg erweitert, einmal im Bereich des Langtalbachs, wodurch ein Rundweg vom Ruetzkatarakt über die Tschangelairalm geschaffen wird. Zum anderen starten im Herbst die Bauarbeiten für eine Wegverlängerung von der Grawa Alm nach Mutterberg zum Stubaier Gletscher.

Rund 90.000 Euro fließen kommendes Jahr in den neu errichteten Serlespark an der Bergstation der Miederer Bahn. Damit sollen zusätzliche Attraktivierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Auch das Erholungsgebiet Klaus Äuele in Falbeson soll mit einem Spiel- und Parkplatz (insgesamt 100.000 Euro) weiter aufpoliert werden.

Noch nicht budgetiert, aber in Vorbereitung ist der Radweg von Innsbruck ins Stubaital. Derzeit laufen die Gespräche mit den Grundbesitzern, im Sommer soll bereits mit der Umsetzung begonnen werden. Der Radweg wird in Kooperation mit dem TVB Innsbruck errichtet, allein für die Stubaier liegen die Investitionskosten bei insgesamt rund 4 Millionen Euro. „Wir sprechen von einem Weg, der eine Breite von drei Metern hat und asphaltiert ist – alles andere ist für mich kein ordentlicher Radweg“, erläutert TVB-Geschäftsführer Volderauer. Dass dieser Weg mit Sicherheit dann auch stark von Einheimischen frequentiert wird, ist für die TVBler „völlig in Ordnung. Wir haben mit den Einheimischen kein Problem“, betonen Rettenbacher und Volderauer unisono.

Die Vollversammlung findet heute Abend um 19 Uhr im Freizeitzentrum Neustift statt.