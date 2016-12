Rattenberg – Bei der Vollversammlung des TVB Alp­bachtal Seenland blickten die Touristiker zufrieden auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Wintersaison bescherte der Region mit ihren zehn Orten ein sattes Plus von 8 Prozent bei den Nächtigungen (481.500). Und auch im Sommer stiegen diese um plus 8,4 Prozent (547.000). Laut Geschäftsführer Markus Kofler liege die Region damit über dem Tirolschnitt.

Rückblickend hat die Zusammenarbeit mit der Nachbarregion Wildschönau und den beiden Bergbahnen bereits Früchte getragen. Im September gingen drei neue Webauftritte online. „Durch die Verschmelzung der Homepages ist ein verbesserter Informationsaustausch unter den Partnern gewährleistet. Das spart Zeit und bietet dem Gast mehr Service“, so Kofler. Die Technik ermöglicht es, den Gast optimal zu beraten und maßgeschneiderte Angebote zu liefern. Gerade im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung sei es unumgänglich, weiterhin am Ball zu bleiben. Fortbildungen und neue Medienkanäle stehen daher laufend auf dem Plan des Verbands.

Aber auch in der realen Welt hat sich in der Region viel getan. Drei neue Skihütten wurden im Skigebiet eröffnet. Gäste und Einheimische können neuerdings als Co-Piloten in einer Pistenraupe Platz nehmen oder als Erste bei der „First-Line-Delux“ die frisch gespurte Piste nützen. Eine „Funslope“ sowie eine permanente Rennstrecke am Reither Kogel gehören auch zu den Neuerungen in diesem Winter.

Weil 2018 die Rad-WM in Tirol ausgetragen wird, arbeiten die Touristiker bereits jetzt an einer neuen Bike-Offensive. Auf dem Plan steht ein Regionskonzept samt Ausbau der Radwege und Angeboten.

Man wolle sich nicht auf Erfolgen ausruhen. Deshalb wird eine Neupositionierung der Orte nun vorangetrieben. „Wir haben ungeheuer viel Potenzial in der Region, aber wir müssen uns überlegen, wie wir diese Schätze heben können“, sagte Kofler. Um verkaufsfähige Produkte in den Orten zu entwickeln, hat man sich die Firma Trasser Markenberatung ins Boot geholt. Gemeinsam sollen Themenfelder erarbeitet werden, die eine neue Markenführung ermöglichen. Leitprodukte und Strategien sollen entwickelt werden. Im Jänner startet das Projekt mit Workshops und Arbeitsgruppen. Im Mai werden erste Ergebnisse erwartet. (gg)