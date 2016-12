Von Angela Dähling

Fügen, Kaltenbach – Es sind zwar keine 500.000 Euro, aber mit einem Darlehen von 144.000 Euro würde der TVB Mayrhofen-Hippach den Bau der künstlichen Surfwelle in Fügen unterstützen. „Die Hälfte davon ist in fünf Jahren an uns zurückzuzahlen. Für die andere Hälfte erhalten unsere Gäste eine 15-prozentige Eintrittsermäßigung und wir können an der Welle für unsere Region werben“, stellt der Mayrhofner TVB-Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Kröll klar. „Das Projekt sollte ja einst in Mayrhofen umgesetzt werden. Wir unterstützen es, damit es zumindest im Zillertal bleibt“, erklärt Kröll.

Sich ebenfalls gemäß einem Nächtigungsschlüssel an der Finanzierung zu beteiligen, kommt für den TVB Zell-Gerlos nicht in Frage. „Es gab einen einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss dazu“, sagt der damalige TVB-Obmann Michael Staudacher. Der Grund: Im Gebiet der Zillertal Arena sind 1,80 Euro Ortstaxe zu zahlen, in der Fügener TVB-Region nur zwischen 75 Cent und einem Euro. „Wir können unseren Betrieben nicht zumuten, dass wir unser Geld in Fügen ausgeben, wenn dort bei der Ortstaxe Luft nach oben wäre“, sagt Staudacher. Man habe zudem selbst diverse Infrastrukturprojekte zu stemmen. In Tux wurde eine Einmalzahlung beschlossen, in Fügen würde der TVB 500.000 Euro zahlen, eine Beteiligung an der Errichtergesellschaft wäre geplant.

Auf der Kippe steht auch die Finanzierung für einen um 300.000 Euro (abzüglich 30 % Landesförderung) neu anzulegenden Themenweg nahe der Zillertaler Höhenstraße in Kaltenbach. Geplant ist ein 2,5 m breiter, ebener und kinderwagentauglicher Wanderweg. Gestern fand für den „Hubertus Wildtierlehrpfad“, der die Hubertuskapelle und drei Gasthäuser (Kaltenbacher Skihütte, Zirmstadl, Platzlalm) verbindet, die naturschutzrechtliche Verhandlung statt. „Derzeit müssen sich die Wanderer die Höhenstraße mit den Autos teilen. Wir möchten sie endlich weg von der Straße bringen“, erklärt TVB-GF Manfred Pfister.

77.000 Euro hätte die Gemeinde Kaltenbach als Beitrag zu leisten. Die Liste von BM Klaus Gasteiger war dafür, doch die Opposition stimmte mit ihrer Mehrheit dagegen – darunter auch der betroffene Zirmstadlwirt Gerhard Wegscheider und Touristikerin Elke Platzer. Es müsse schon etwas Einzigartiges sein und der TVB habe im Gegensatz zur Gemeinde viel Geld und könne das allein finanzieren, argumentiert Stefan Haas (Freie Bürgerliste) auf Anfrage der TT. „Wir haben keine finanziellen Mittel mehr dafür“, sagt er. BM Gasteiger lässt das nicht gelten. „Welche Gemeindekassa ist schon voll? Es ist eine Frage der Prioritätensetzung und wenn wir das Geld nicht hätten, hätte ich es nicht ins Budget gegeben.“ Normalerweise teilten sich TVB und Gemeinde derartige Finanzierungen, nun wäre es für die Gemeinde nur ein Drittel.