Von Alois Vahrner

Innsbruck – Ortner wundert es nicht, dass der Standort Österreich in den letzten Jahren bei verschiedenen Rankings immer weiter abgerutscht ist. „Entscheidungen bleiben liegen, weil sich die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP gegenseitig blockieren und neutralisieren.“ Und auch weil der Mut fehle, heiße Eisen anzufassen, so Ortner gegenüber der TT. Kanzler Faymann habe nichts falsch machen können, weil nichts angegriffen wurde. Kanzler Kern habe starke Worte gewählt, aber bisher wurden auch noch keine wesentlichen Reformen durchgeführt.

Dazu komme die Regelungswut der EU, die immer mehr Bereiche bis ins Detail regeln wolle. „Ich bin 100-prozentiger EU-Befürworter, aber man muss auch einmal Nein sagen können.“

Österreich spiele dann oft den Musterschüler und setze bei Regelungen noch eins drauf. Dass etwa der für die Preise in der Branche wichtige Bauindex nicht mehr online verfügbar ist, weil die Homepage angeblich nicht behindertengerecht sei („das habe ich schriftlich“), mache ihn „fast zum Wutbürger“, sagt Ortner. Oder wenn er wegen Insiderhandel-Vorschriften seiner Frau, seinen Kindern und zahlreichen Geschäftsführern Briefe schreiben müsse (was Juristen zwei Wochen beschäftige), dann sei das fast lächerlich. „So kann es einfach nicht weitergehen.“

In der Wirtschaft müsse es „zack, zack“ gehen, mehr Tempo empfiehlt Ortner auch der Politik. Dass etwa das Frauen-Pensionsalter erst 2030 an jenes der Männer angepasst wird, obwohl Frauen einige Jahre älter werden, ist für Ortner unverständlich. Ebenso, dass in Manier Jörg Haiders, den man stets kritisiert habe, ein Pensions-Hunderter verteilt werde. Subventionen gehören für den Tiroler Paradeunternehmer „zu 90 Prozent ersatzlos gestrichen“.

Leistung werde in Österreich nicht anerkannt. Im Gegenteil habe ihm eine frühere SPÖ-Staatssekretärin gesagt, dass man Wohlhabende wie ihn mit Reichensteuern „erwischen“ wolle. Würden aber Vermögen- und insbesondere auch hohe Erbschaftssteuern auch auf Firmenanteile kommen, dann sei dies das Ende von Familienunternehmen. „Dann müssten Anteile verkauft werden.“

Ortner kann auch nicht verstehen, wieso sich Österreichs Politik beispielsweise nicht an eine Zusammenlegung etwa von Krankenkassen herantraue. Auch der übertriebene Föderalismus sei zu hinterfragen. „Wozu braucht man neun verschiedene Bauordnungen und Jugendschutzgesetze?“ Gesetze sollten nicht mehr in den Landtagen, sondern im Nationalrat und einem mit echten Landesvertretern gestärkten Bundesrat beschlossen werden. Im Land reichten „als politische Vertretung ein Landeshauptmann und zwei Stellvertreter“, so Ortner, dessen Vater einmal Tiroler Finanz- und Wirtschaftslandesrat war. Die geforderte Steuerautonomie mit Landessteuern wäre kontraproduktiv. Gestärkt gehörten indes die Gemeinden.

Kräftig einsparen würde Ortner auch bei den Wirtschaftskammern. Ihm selbst habe die Tiroler Innung vor Jahren die Elektro-Konzession verweigert, obwohl er Diplomingenieur ETH sei, das ein Schwerpunkt im Studium gewesen sei und er mit Elin das größte Elektrounternehmen Österreichs habe. „Ein Skandal.“ Die Konzession bekam Ortner dann doch in Niederösterreich.