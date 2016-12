Von Michael Mader

Kufstein – Totgesagte leben länger – das trifft auch auf den Kufsteiner Vorsilvester zu. Vor 20 Jahren wurde die Idee geboren, das neue Jahr schon einen Tag früher zu feiern. Doch dann kam – wie berichtet – das Aus für die beliebte Veranstaltung, zu der jedes Jahr Tausende Menschen in die Innenstadt gekommen waren. Lediglich das große Feuerwerk, das alljährlich zu Mitternacht von der Festung abgeschossen wird, findet statt. Vor allem die ausufernden Kosten im Sicherheitsbereich und der enorme Organisationsaufwand wurden als Grund für die Einstellung der Riesenparty genannt.

Schon damals hoffte man, dass so mancher Gastronomiebetrieb auf den Vorsilvesterzug aufspringen und eine eigene Veranstaltung auf die Beine stellen wird. Das hat sich nun offensichtlich erfüllt: Der BMW-Unterberger-Park an der Autobahnabfahrt Kufstein-Süd verwandelt sich am 30. Dezember in eine riesige Partyzone: Die Firma Lindner-Music hat dafür die Tiroler Band Torpedos sowie Stargast Lemo engagiert. Neben dem großen Open-Air-Areal gibt es auch ein separates Indoor-Clubbing bis vier Uhr Früh im Autohaus. Angeboten wird auch ein kostenloser Shuttle-Bus vom Bahnhof zum Open-Air-Areal bei der „Werkstatt“(mit gültiger Eintrittskarte).

Aber auch in der Innenstadt geht es heiß her: Der neue Bar-Chef der Bar Albert, Sandro Ellmerer, und Stefan Moser vom Restaurant Purlepaus verwandeln den Unteren Stadtplatz mit Spanferkelgrill, Grillhendlstation und Gulaschkanone sowie Bier-Insel, Glühwein-Pavillons und Prosecco-Terrasse in eine riesige Silvester-Festmeile. „Wir werden den Kufsteinern ihren Vorsilvester wieder zurückgeben“, erklärt Stefan Moser. „Zünftige Partymusik und das traditionelle Groß-Feuerwerk als besonderes Highlight werden für ausgelassene Stimmung sorgen“, freut sich Sandro Ellmerer.

Vorsilvester-Veranstaltungen gibt es aber unter anderem auch beim Goldenen Löwen, im Hemingway, im Parkcafé, bei Vitus & Urban, im Business, in der Bar Westside, beim Hotel Andreas Hofer sowie beim „Wintertraum“ am Fischergries und in der Kulturfabrik.

Bürgermeister Martin Krumschnabel: „Ich finde es sehr erfreulich, dass die Wirtschaft jetzt aufhüpft. Umso mehr hat das Feuerwerk seine Berechtigung.“ Diese Eigeninitiativen seien ja auch das Ziel gewesen.

„Für die Top-City-Kufstein GmbH hatte das Thema Sicherheit beim Vorsilvester in den vergangenen Jahren oberste Priorität. Es bleibt zu hoffen, dass dies trotz der vielen Eigeninitiativen auch in diesem Jahr so ist“, erklärt Top-City-Geschäftsführer Emanuel Präauer. Für die Sicherheit sind nun die veranstaltenden Unternehmer zuständig.

Damit auch die Kufsteiner Bevölkerung über die verschiedensten Aktivitäten informiert ist, hat das Stadtmarketing einen Vorsilvester-Folder entworfen. Dieser wird ab Donnerstag an alle Kufsteiner Haushalte verschickt.