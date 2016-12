Von Matthias Reichle

Ischgl – „Manchmal ist Strafe eine gesunde Lehre“, zieht Bürgermeister Werner Kurz eine durchwegs positive Bilanz zum Ischgler Skischuhverbot. Vor einem Monat, am 20. November, trat in der Tourismusgemeinde eine Verordnung in Kraft, die mediale Wellen schlug. Seither ist es verboten, nachts nach 20 Uhr mit der Skiausrüstung, sprich Skiern, Stöcken und Schuhen, im Ischgler Dorfzentrum unterwegs zu sein. Argumentiert wurde dies mit der Lärmbelästigung und der Verletzungsgefahr. Es hat sich bewährt, erklärt der Bürgermeister in einem ersten Resümee. „Die Quintessenz ist sehr positiv. Es gibt eine immense Beruhigung. Es wird auch von sehr vielen Einheimischen positiv gesehen.“

Seither hätten auch andere Tiroler Tourismusorte in der Skimetropole angerufen und sich Tipps geholt, betont Kurz. In Ischgl sei man sehr zufrieden, auch seitens der Betriebe. „Es gibt natürlich auch negatives Feedback, zwei Drittel sind jedoch positiv.“

Dabei werden Skischuhvergehen gar nicht so oft gestraft, wie Kurz betont. „Für die meisten werden Taxis geordert. Es sind verhältnismäßig wenige Leute.“ Kurz erinnert sich mit Schmunzeln an zwei seiner eigenen Gäste, die die hundert Meter von der Bar in sein Quartier in Socken zurückgelegt haben. Ansonsten wäre ein Bußgeld von 25 Euro fällig. Doppelt so teuer ist es inzwischen, wenn man sich auf Ischgls Gassen übergibt oder uriniert. „Das ist sehr oft und wird sehr oft gestraft“, erklärt der Dorfchef.

Bis zu diesem Winter war es den Securitys nicht möglich, in einem solchen Fall ein Bußgeld zu verhängen. Wie bei der Skischuhverordnung wurde ihr Einschreiten erst durch den Gemeinderatsbeschluss und einen Bescheid des Bürgermeisters auf eine gesetzliche Basis gestellt.

Der mediale Rummel hat sich für den Bürgermeister gelegt. „Es waren zehn Tage Dauerstress“, zieht er Bilanz. Wobei man die mediale Berichterstattung sehr positiv sieht.

Auch für TVB-Geschäftsführer Andreas Steibl ist die Bilanz der Skischuhverordnung „sehr, sehr, sehr positiv“, wie er betont. „Es ist fast nicht mehr notwendig zu strafen. Die kleine Randgruppe, die das betrifft, hat sich angepasst.“ Es sei inzwischen so, dass die, die mit Skischuhen unterwegs sind, von anderen Gästen darauf hingewiesen werden. Auch dass urinierende und sich übergebende Gäste gestraft werden, sieht er positiv. „Wir sind hochpreisig angesiedelt, Ischgl ist nicht billig. Da erwartet sich der Gast auch eine bestimmte Qualität. Wenn Gäste in der Fußgängerzone hinkotzen und Pärchen oder Damen im Pelzmantel daneben vorbeigehen, das passt nicht zusammen.“ Auch wenn es von tausend nur einen beträfe, sei das störend.

Auch für TVB-Obmann und Hotelier Alfons Parth ist es in Ischgl viel ruhiger geworden. „Die meisten Gäste finden es sehr gut.“